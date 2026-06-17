Kütahya'da Sanat ve İşitme Engelliler Dayanışması - Son Dakika
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Kütahya'da Sanat ve İşitme Engelliler Dayanışması

Kütahya\'da Sanat ve İşitme Engelliler Dayanışması
17.06.2026 23:04
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Kütahya'da işitme engellilere odaklanan kültür ve sanat programı düzenlendi, dayanışma vurgulandı.

Kütahya'da, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği iş birliğinde düzenlenen "Kütahya'dan Yükselen Şiirin ve Ritmin Sesi" adlı kültür ve sanat programı, sanatseverleri ve gönüllüleri aynı çatı altında buluşturdu.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, şair ve yazar Nuray Doğan'ın hazırlayıp sunduğu, sanat yönetmenliğini ise Öncül Günyeli'nin üstlendiği programda, işitme engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekilirken sanatın birleştirici ve iyileştirici gücü ön plana çıkarıldı. Kütahya teması etrafında şekillenen gecede şiir dinletileri, müzik performansları ve çeşitli sahne gösterileri yer aldı.

Etkinliğe Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya, akademisyenler, şairler, yazarlar, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda davetli katıldı. Program boyunca hem Kütahya'nın kültürel mirası hem de işitme engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha görünür olması gerektiği vurgulandı.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Kütahya'nın yalnızca tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda güçlü kültürel ve manevi mirasıyla da öne çıkan bir şehir olduğunu belirtti. Ünal, Kütahya'nın yetiştirdiği önemli manevi şahsiyetlere değinerek Sungur Gaybi ve Şeyh Şahabettin Veli Hazretleri'nin öğretilerinden örnekler verdi. Bu değerlerin yüzyıllardır insanlara yol gösterdiğini ifade eden Ünal, kültür ve sanatın toplumun ortak hafızasını canlı tutan en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

"Amacımız işitme engelli bireylerin sesi olmak"

Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya ise, programın temel amacının işitme engelli bireylerin ve özellikle çocukların sesi olmak olduğunu ifade etti. Sarıkaya, dernek üyeleri ve çocuklarıyla birlikte hazırlanan gecenin, sanat yönetmeni Öncül Günyeli, şair-yazar Nuray Doğan ve gönüllü ekip arkadaşlarının büyük emekleriyle hayata geçirildiğini söyledi. Sarıkaya, etkinliğin aynı zamanda bir Kütahya gecesi olarak planlandığını belirterek, program boyunca şehrin tarihi, kültürel ve edebi değerlerinin ön plana çıkarıldığını dile getirdi.

Gece boyunca sahnelenen şiir dinletileri ve müzik performansları katılımcılardan büyük beğeni toplarken, duygu dolu anlar yaşandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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