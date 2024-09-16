Kütahya\'da Seramik Kuş Evleri Sergisi

Kültür Sanat

Kütahya'da seramikten yapılan kuş evleri düzenlenen sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kentte bulunan seramik atölyesinde dersler alan kursiyerler, Bekir Avlupınar Caddesi'nde açtıkları sergide seramikten kuş evleri ve çeşitli objeleri vatandaşların beğenisine sundu.

Atölye sahibi Ekrem Avlupınar, atölyelerinin yaklaşık 2 yıl önce faaliyete geçtiğini anlattı.

Kısa sürede kültür ve sanat anlamında çok sayıda öğrenci yetiştirdiklerini ifade eden Avlupınar, "Amacımız, yaşı kaç olursa olsun kursiyerlerimizin kültür ve sanat yoluyla ruhsal ve bedensel gelişimlerini olumlu yönde desteklemek. Öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirirken kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarına da katkı sunmak istiyoruz. Bugünkü sergimizde de çini ve seramik öğrencilerimizin bir yılı aşkın zamanda oluşturdukları eserleri bugün sergiliyoruz." dedi.

Boş zamanını değerlendirmek adına kurslara katıldığını ancak sanattan çok etkilendiğini belirten kursiyerlerden Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, "Kuş evlerine teknik öğrenmek için başlamıştık. Bu çalışmaları yaparken manen de bir haz duymaya başladık. Bunları insanlara göstermek için de böyle bir sergi fikri çıktı ortaya." ifadelerini kullandı.

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül ise sergiye emeği geçenlere teşekkür ederek, Kütahya'nın kültür ve sanat alanında oldukça zengin bir şehir olduğunu, bununla gurur duyulması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 50 eserin yer aldığı sergide müzik dinletisi de sunuldu.