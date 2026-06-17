Karahisar\'da tarihi kabir ziyarete kapalı

Kütahya'nın Saray Mahallesi Muhtarlığı azası Alaattin Uygun, Anadolu Beylerbeyi Karagöz Ahmed Paşa'nın Kütahya'daki kabri ve bıraktığı tarihi mirasla ilgili açıklamalarda bulunarak, alanın yeterince tanıtılmadığını ve ziyaret için düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Saray Mahallesi sınırları içerisinde bulunan hazirede, Karagöz Ahmed Paşa'nın kabrinin başında konuşan Uygun, Paşa'nın 1505-1506 yılları arasında Anadolu Beylerbeyliği görevinde bulunduğunu, aynı zamanda dönemin önemli askeri ve idari isimlerinden biri olduğunu ifade etti. Uygun, Paşa'nın yaklaşık altı yıl boyunca Kütahya'da görev yaptığını ve bu süreçte şehrin idari yapısına katkı sunduğunu belirtti.

Alaattin Uygun açıklamasında, Karagöz Ahmed Paşa'nın Kütahya için önemli bir tarihi değer olduğuna dikkat çekerek, "Kütahya'ya 1505-1506 yıllarında gelmiş, Anadolu Beylerbeyliği görevini yürütmüş ve birçok savaşa katılmış önemli bir komutandır. Ancak ne yazık ki bu tür tarihi şahsiyetler yeterince bilinmiyor. Kütahya'nın kendi değerlerini tanıtma konusunda eksiklikleri var" dedi.

Kütahya'ya kazandırdığı eserler

Uygun, Karagöz Ahmed Paşa'nın Kütahya'daki en önemli miraslarından birinin kendi adıyla anılan cami olduğunu belirtti. Şehir merkezinde yer alan Karagöz Ahmed Paşa Camii'nin halen ibadete açık olduğunu söyleyen Uygun, bu yapının Paşa'nın Kütahya'daki izini günümüze taşıyan önemli bir eser olduğunu ifade etti.

Paşa'nın görev süresi boyunca hem askeri hem de imar faaliyetleriyle Kütahya'ya katkı sunduğunu dile getiren Uygun, bu tür tarihi şahsiyetlerin şehir kimliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kabir alanı için "Ziyarete açılmalı" çağrısı

Uygun, Karagöz Ahmed Paşa'nın kabrinin bulunduğu alanın şu anda Park Bahçeler Müdürlüğü sınırları içinde yer aldığını ancak ziyaret açısından ciddi eksiklikler bulunduğunu söyledi. Alanın kapalı olması, girişlerin sınırlandırılması ve bilgilendirici tabela bulunmamasının önemli bir sorun olduğunu ifade etti. "Ne yazık ki burada herhangi bir tabela yok. Ziyaret için uygun bir düzenleme yapılmamış. Hafta sonları alan kapalı olduğu için vatandaşların kabri görme imkanı bulunmuyor. Bu durum hem tarih bilinci hem de kültürel miras açısından büyük bir eksikliktir" dedi. Uygun ayrıca, kabrin bulunduğu bölgede geçmişte bir giriş bulunduğunu ancak bu girişin de kapatıldığını belirterek, alanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Tarihi kişilik Karagöz Ahmed Paşa

Tarihi kayıtlara göre Anadolu Beylerbeyi Karagöz Ahmed Paşa, 1511 yılında gerçekleşen Şahkulu İsyanı sırasında Kütahya önlerinde isyancılarla yaşanan çatışmalarda şehit edildi. Paşa'nın eşi Şahıdevran Hatun tarafından türbesinin yaptırıldığı, mezarının ise bugün Kütahya merkezde Ahırardı Mezarlığı çevresinde bulunduğu biliniyor.

Bazı kaynaklara göre Karagöz Ahmed Paşa, Osmanlı Devleti'nin önemli eyalet yöneticilerinden biri olarak görev yaparken, Anadolu'daki idari düzenin sağlanmasında aktif rol üstlendi. Ölümünden sonra adına yaptırılan yapıların bir kısmı günümüze kadar ulaştı.

"Tarihi değerler tanıtılmalı" çağrısı

Alaattin Uygun, açıklamasının sonunda Kütahya'nın tarihi şahsiyetlerinin daha fazla görünür hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Şehrimizin geçmişine ışık tutan bu değerlerin tanıtılması hem kültürel hem de turistik açıdan büyük katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

Alaattin Uygun, alanın düzenlenmesi ve bilgilendirme tabelalarının konulması halinde hem yerli halkın hem de ziyaretçilerin bu tarihi mirası daha yakından tanıyabileceğini söyledi. - KÜTAHYA