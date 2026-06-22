Kütahya'da Vakıf Pikniği Etkinliği - Son Dakika
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Kütahya'da Vakıf Pikniği Etkinliği

Kütahya\'da Vakıf Pikniği Etkinliği
22.06.2026 09:59
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Kütahya'da düzenlenen 'Vakıf Pikniği'nde öğrenciler, aileleriyle birlikte sosyal etkinlikler yaşadı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfı ile Abdullah Paşa Bin Hasan Paşa Vakfı'nın vakfiyelerinde yer alan hayır şartları kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Yüzyıllar öncesine dayanan vakıf geleneği doğrultusunda düzenlenen "Vakıf Pikniği", öğrenciler ve ailelerinin katılımıyla Kütahya Kent Ormanı'nda yapıldı.

Etkinlik, vakfiyelerde yer alan ve sosyal yardımlaşmayı amaçlayan "öğrencilerin pikniğe götürülmesi" şartının günümüzde de yaşatılması amacıyla organize edildi. Bu kapsamda üç öğrenci, aileleriyle birlikte doğayla iç içe bir ortamda misafir edilerek çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle ağırlandı.

Program boyunca çocuklar için özel etkinlik alanları kuruldu. Palyaço gösterileri, maskot etkinlikleri ve yüz boyama aktiviteleriyle öğrenciler keyifli anlar yaşarken, organizasyon kapsamında yemek ikramları, mısır ve çeşitli atıştırmalıklar da sunuldu. Etkinlik alanında gün boyu süren neşeli atmosfer, hem çocuklar hem de aileleri tarafından ilgiyle karşılandı.

"Çocuklarımızın keyifli vakit geçirmesini sağladık"

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Enes Çınar, etkinlikte yaptığı açıklamada vakıf kültürünün sadece geçmişe ait bir miras olmadığını, aynı zamanda bugün de toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir yapı olduğunu vurguladı. Çınar, vakfiyelerde yer alan şartların birebir yerine getirildiğini belirterek, "Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa ve Abdullah Paşa Bin Hasan Paşa vakıflarımızın hayır şartı gereği bugün burada bulunuyoruz. Yaklaşık 100 öğrencimizi aileleriyle birlikte ağırladık, ikramlarımızı yaptık ve çocuklarımızın keyifli vakit geçirmesini sağladık" ifadelerini kullandı.

Müdür Muhammet Enes Çınar ayrıca organizasyona katkı sunan kurumlara da teşekkür etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin etkinlikte aktif rol aldığını, Orman Bölge Müdürlüğü'nün ise alan düzenlemesi ve lojistik destek sağladığını belirterek, iş birliğinin etkinliğin başarısında önemli rol oynadığını ifade etti.

Gün boyunca süren etkinlikte öğrenciler doğa ile iç içe vakit geçirirken, aileler de çocuklarının mutluluğuna eşlik etti. Katılımcılar, vakıf kültürünün yüzyıllar sonra bile aynı hassasiyetle yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, etkinlik hem sosyal hem kültürel yönüyle örnek bir organizasyon olarak değerlendirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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