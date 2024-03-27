Kütahya'da yarım asırlık 'Askıda iftar' geleneği
KÜTAHYA - Kütahya'da, Osmanlı'dan kalma 'Askıda yemek' geleneği, Ramazan ayında da devam ediyor. Yaklaşık 50 yıldır 'Askıda iftar' geleneğini yaşatan lokanta işletmecisi Himmet Çakubay, her gün kendi lokantasında yüzlerce kişiye iftar yemeği ikram ediyor.
Lokanta işletmecisi Himmet Çakubay, hayırsever vatandaşların maddi yardımda bulunduğunu ve bu yardımlarla yoksullara sıcak yemek verdiklerini söyledi.
Gelen yardımlarla 150 - 200, hatta bazen 300 kişiye yemek verdiklerini dile getiren aşçı Sevgi Demir, "Buraya gelen herkes yemek yiyebiliyor. Tatlı, çorba, pilav, et yemeği veriyoruz. Her gün tas kebabı çıkartıyoruz, bugün tavuğumuz var. Ayrıca hurma ve şişe ile su veriyoruz. Dışarıdan kapları ile gelenlere de yemek veriyoruz" diye konuştu.
İftar yemeğine katılan Hakan Çalışel isimli vatandaş ise, "İftarı veren, bu hayra vesile olan, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kütahya'da yarım asırlık 'Askıda iftar' geleneği - Son Dakika
Ramazan ayının manevi huzurunun hissedildiği Bayburt'ta, asırlık camilerde hatim geleneği Bayburtlu vatandaşların yoğun katılımıyla devam ettiriliyor. Gecesi namazla, gündüzü Kur'an'la geçen Ramazan günlerinde vatandaşlar mukabele geleneğini yaşatma gayreti içerisinde olduklarını söylediler. Asırlardır zamana meydan okuyan, Selçuklu mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan Tarihi Ulu Cami'de sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde Kur'an-ı Kerim okunuyor, hatim geleneği Bayburtlu vatandaşlar tarafından özenle yaşatılıyor.
Accademia Bizantina, kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu. Dünyanın sayılı barok orkestraları arasında yer alan topluluk, AKM'nin Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlediği konserde Antonio Vivaldi'nin eserlerini yorumladı. Konser, yoğun ilgi gördü ve yaklaşık 1,5 saat sürdü. Accademia Bizantina, İtalya'nın Ravenna kentinde 1983'te kurulmuş olup birçok prestijli ödüle layık görülmüştür.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İçişleri Bakanlığının Şişli'de düzenlediği 'Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması' programına katıldı. Kurum, Roman kardeşlerimizin tarihimizin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirterek, İstanbul Fatih'i Sultan Mehmet'in fermanıyla Romanların huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamasının güvence altına alındığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?