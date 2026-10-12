Kütahya Hisarcık\'ta 1776\'dan beri güz hayrında yaklaşık bin kişiye yemek ikram edildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhler köyünde 1776 yılından bu yana sürdürülen geleneksel güz hayrında yaklaşık bin kişiye yemek ikram edildi. Hayır etkinliği, birlik ve beraberlik mesajlarına sahne oldu.

Şeyhler köyünde "Turabi Haksız Hasan Dede Birlik ve Beraberlik Güz Hayrı" adıyla düzenlenen geleneksel etkinlikte, hayırsever köylülerin katkılarıyla kesilen 45 küçükbaş hayvanın etinden hazırlanan tas kebap, bulgur pilavı, tatlı ve ayran misafirlere ikram edildi.

"1776 yılından bu yana süren gelenek"

Şeyhler Köyü Muhtarı Halil Öztürk, köyde 1776 yılından itibaren Şeyh Vakfı tarafından gerçekleştirilen güz hayırlarının geleneksel olarak her yıl yaşatıldığını söyledi. Hayrın birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlendiğini belirten Öztürk, Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden gelen köylüler ile Hisarcık'ın 25 köyünden katılan misafirlere yemek ikramında bulunduklarını ifade etti. Öztürk, "Köyümüzde birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla her yıl güz hayırlarını yapmaktayız. Bin kişilik yemek çıkardık. Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen köylülerimiz ile ilçemiz ve 25 köyünden gelen misafirlerimize ikram ettik. Hayrımıza katılanlardan ve katkıda bulunan hayırseverlerden Allah razı olsun" dedi.

"Kaymakam Atam'dan geleneğin yaşatılması mesajı"

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam da etkinlikte yaptığı konuşmada, geleneksel hayırların toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürünün yaşatılmasındaki önemine dikkat çekti.

Bu tür buluşmaların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirten Atam, geleneklerin gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı. Atam, "Bugün burada bizleri bir araya getiren anlamlı hayır yemeğinde sizlerle olmaktan büyük bir kıvanç ve memnuniyet duyuyorum. Bu tür buluşmalar birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, paylaşma ve dayanışma kültürümüzü yaşatan, aynı zamanda bu değerlerin nesiller arasında aktarılmasını sağlayan kıymetli geleneklerimizdir" ifadelerini kullandı. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Atam, yapılan hayırların kabul olmasını ve birlik ve beraberliğin daim olmasını diledi.

Etkinliğe Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Çümen ve İsmail Hakkı Demir ile çok sayıda vatandaş katıldı.