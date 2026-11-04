Kütahya Hisarcık'ta Yaşam Becerileri Kulübü öğrencileri turşu kurmayı öğrendi - Son Dakika
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Kütahya Hisarcık'ta Yaşam Becerileri Kulübü öğrencileri turşu kurmayı öğrendi

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Kütahya Hisarcık\'ta Yaşam Becerileri Kulübü öğrencileri turşu kurmayı öğrendi
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Hisarcık Atatürk İlkokulu Yaşam Becerileri Kulübü öğrencileri, öğretmenleri öncülüğünde turşu kurma etkinliği düzenledi. Etkinlikte turşu hazırlama aşamalarını uygulamalı öğrenen öğrenciler, geleneksel mutfak kültürünü deneyimledi ve birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ilkokul öğrencileri, turşu kurarak geleneksel mutfak kültürünü yakından tanıdı. Minik öğrenciler hem öğrendi hem de eğlenceli anlar yaşadı.

Hisarcık Atatürk İlkokulu Yaşam Becerileri Kulübü öğrencileri, öğretmenleri Semra Bülbül, Büşra Eroğlu ve Dudu Oğan'ın öncülüğünde turşu kurma etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte turşu hazırlamanın aşamalarını uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, geleneksel mutfak kültürünü deneyimleme fırsatı buldu. Renkli ve keyifli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrenciler, el becerilerini geliştirirken birlikte üretmenin mutluluğunu da yaşadı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkKültür SanatHisarcıkKütahyaEğitimSon Dakika

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