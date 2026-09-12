Kütahya protokolü, Mustafa Hakkı Yeşil ve Gülten Dayıoğlu kütüphanelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Kütahya protokolü, Mustafa Hakkı Yeşil ve Gülten Dayıoğlu kütüphanelerini ziyaret etti

Kütahya protokolü, Mustafa Hakkı Yeşil ve Gülten Dayıoğlu kütüphanelerini ziyaret etti
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Kütahya'da Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Vali Musa Işın ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz ile il protokolü, belediye bünyesindeki Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi ile Gülten Dayıoğlu Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Kütahya'da Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Vali Musa Işın ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz ile il protokolü, belediye bünyesinde hizmet veren Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi ile Gülten Dayıoğlu Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette kütüphanelerde yürütülen çalışmalar ve Kütahya'nın kültürel mirasının korunmasına yönelik faaliyetler hakkında bilgi alındı. Heyet üyeleri, Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi'nde bulunan zengin koleksiyonu inceleyerek yazma ve nadir eserler, Osmanlıca-Türkçe süreli yayınlar ile koruma altında bulunan kültürel kaynaklar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette kütüphanenin sahip olduğu eserlerin Kütahya'nın tarihi ve kültürel birikiminin gelecek nesillere aktarılması açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

İl protokolünün ikinci durağı ise Gülten Dayıoğlu Çocuk Kütüphanesi oldu. Burada çocuk ve gençleri kitapla buluşturmaya yönelik gerçekleştirilen çalışmalar incelenirken, kütüphanenin çocukların okuma alışkanlığı kazanmasına katkı sağlayan faaliyetleri hakkında bilgi alındı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kütüphanelerin geçmişten günümüze taşınan bilgi ve kültür birikiminin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, Kütahya'nın kültürel mirasını korumaya ve yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

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