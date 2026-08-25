Kutsal Emanetler Sergisi Sivas'ta
Sivas'ta Ayyıldız Camisi'nde kutsal emanetler sergilendi, ziyaretçiler dua etti.
Sivas'ta Kutsal Emanetler Sergisi vatandaşların ziyaretine açıldı.
Ayyıldız Camisi'nde düzenlenen sergide, Kabe örtüsü, Ravza-i Mutahhara örtüsü, Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i gibi kutsal emanetler de yer aldı.
Vatandaşlar, camide sergilenen emanetleri ziyaret ederek, dua etti.
Kaynak: AA
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