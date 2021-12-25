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"Kyzikos Ultra 21" fotoğraf sergisi Bandırma'da açıldı - Son Dakika

"Kyzikos Ultra 21" fotoğraf sergisi Bandırma'da açıldı

25.12.2021 10:04
"Kyzikos Ultra 21" fotoğraf sergisi Bandırma'da açıldı

"Kyzikos Ultra 21" fotoğraf sergisi Bandırma'da açıldı.

"Kyzikos Ultra 21" fotoğraf sergisi Bandırma'da açıldı. BelediyeninTunç Başaran Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Fotoğraf ve Film Sanatları Amatörleri Topluluğu (Atölye Gölge) bünyesinde bulunan Mustafa Uygur, Emin Çığ, Ebru Alişan, Vedat Şentürk, Sevgican Koç, Harun Sağlam, Yıldırım Dinçer, İbrahim Yıldız, Mahinur Çamur, Yahya Alkan, Levent Balkış, Mustafa Sarı ve Gökhan Kasapoğlu'nun çektikleri fotoğraflar yer alıyor.

Uzun zamandır fotoğraf üzerine proje geliştirdiklerini bildiren Atölye Gölge bünyesinde bulunan Mustafa Uygur, "Bandırma Dağcılık, Arama ve Kurtarma Derneğinden (BANDAK) '2. Uluslararası Kyzikos Ultra Maratonu fotoğraflarını çeker misiniz' ricası gelince bizim için büyük bir olanaktı. Spor fotoğrafı çekmenin kendine özgü güzelliği vardı. 2 gün boyunca maratonda aksiyonu göstermek adına çok iyi çekimler yaptık. Bu kadar çok verimli geçen fotoğraf çalışmasını spor etkinliğinin bir şekilde sergiye dönüşmesinin gerektiğini gördük. Bunu anlatmamız göstermemiz lazımdı." diye konuştu.

Bandırma Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında, Atölye Gölge Fotoğraf ve Film Sanatları Amatörleri Topluluğu ve Bandırma Dağcılık, BANDAK işbirliğiyle gerçekleşen serginin açılışına Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, CHP Bandırma İlçe Başkanı Selim Panç, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Bandırma İlçe Başkanı Ayşegül Özdemir, BANDAK Başkanı Kadri Civan da katıldı.

70 fotoğrafın yer aldığı sergi 9 Ocak 2022 tarihine dek açık kalacak.

Kyzikos Ultra 21 fotoğraf sergisi Bandırma'da açıldı
Kyzikos Ultra 21 fotoğraf sergisi Bandırma'da açıldı
Kyzikos Ultra 21 fotoğraf sergisi Bandırma'da açıldı

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Bandırma, Atölye, Uygur, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Kyzikos Ultra 21' fotoğraf sergisi Bandırma'da açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kyzikos Ultra 21" fotoğraf sergisi Bandırma'da açıldı - Son Dakika
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