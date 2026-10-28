Ladik’te Hüsn-i Hat, Tezhip ve Minyatür Sergisi açıldı - Son Dakika
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Ladik’te Hüsn-i Hat, Tezhip ve Minyatür Sergisi açıldı

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Ladik’te Hüsn-i Hat, Tezhip ve Minyatür Sergisi açıldı
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Samsun’un Ladik ilçesinde, geleneksel Türk-İslam sanatlarının seçkin örneklerini bir araya getiren Hüsn-i Hat, Tezhip ve Minyatür Sergisi, düzenlenen törenle sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Samsun'un Ladik ilçesinde, geleneksel Türk-İslam sanatlarının seçkin örneklerini bir araya getiren Hüsn-i Hat, Tezhip ve Minyatür Sergisi, düzenlenen törenle sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Ladik Şehit Uğur Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesinde açılan sergide, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde doktora çalışmalarını sürdüren müzehhibe Fatıma Hümeyra Yüksel'in eserleri sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına Ladik Kaymakamı Serkan Kaya, Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ve Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy'un yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sergide ziyaretçilere hüsn-i hat, tezhip ve minyatür sanatlarının tarihi ve estetik özellikleri hakkında bilgi veren Fatıma Hümeyra Yüksel, eserlerin hazırlanma süreçlerini ve uygulanan teknikleri ayrıntılı biçimde anlattı. Eserlerin ortaya çıkış aşamalarını yakından inceleme fırsatı bulan ziyaretçiler, geleneksel sanatların inceliklerini tanıma imkanı buldu. Farklı tekniklerle hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik, öğrencilerin geleneksel sanatlarla tanışması ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması açısından da önemli bir buluşma oldu.

Sergi ziyaretinin ardından okulun ebru atölyesine geçen protokol, öğrencilerle birlikte ebru sanatı uygulamasına katıldı. Su üzerinde oluşturulan desenlerin kağıda aktarılmasıyla gerçekleştirilen çalışmada öğrencilerle bir araya gelen protokol üyeleri, geleneksel sanatların uygulamalı olarak tanıtılmasına eşlik etti.

Kaynak: İHA
Kültür SanatSamsunLadikSon Dakika

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