Lapseki'de Türk Mutfağı Yemek Yarışması düzenlenecek

Lapseki İlçe Belediyesince bu yıl 37'ncisi düzenlenecek Geleneksel Kiraz Festivali kapsamında "Türk Mutfağı Yemek Yarışması" gerçekleştirilecek.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmanın ana yemek, hamur işi ve tatlılar olmak üzere 3 kategoride yapılacağını söyledi.

Kiraz Festivali kapsamında düzenlenecek yarışmaya son katılım tarihinin 15 Haziran olduğunu belirten Yılmaz, "Güzel bir festival içinde güzel bir etkinliği daha hayata geçiriyoruz. Türk mutfağımızın önemli lezzetlerini burada yeniden katılımcıların beğenisine sunacağız. Belediye sosyal tesislerinde 22 Haziran'da yapılacak yarışmamıza tüm halkımızı davet ediyorum." dedi.