Lapseki'de Türk Mutfağı Yemek Yarışması düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Lapseki'de Türk Mutfağı Yemek Yarışması düzenlenecek

31.05.2022 14:53
Lapseki'de Türk Mutfağı Yemek Yarışması düzenlenecek

Lapseki İlçe Belediyesince bu yıl 37'ncisi düzenlenecek Geleneksel Kiraz Festivali kapsamında "Türk Mutfağı Yemek Yarışması" gerçekleştirilecek.

Lapseki İlçe Belediyesince bu yıl 37'ncisi düzenlenecek Geleneksel Kiraz Festivali kapsamında "Türk Mutfağı Yemek Yarışması" gerçekleştirilecek.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmanın ana yemek, hamur işi ve tatlılar olmak üzere 3 kategoride yapılacağını söyledi.

Kiraz Festivali kapsamında düzenlenecek yarışmaya son katılım tarihinin 15 Haziran olduğunu belirten Yılmaz, "Güzel bir festival içinde güzel bir etkinliği daha hayata geçiriyoruz. Türk mutfağımızın önemli lezzetlerini burada yeniden katılımcıların beğenisine sunacağız. Belediye sosyal tesislerinde 22 Haziran'da yapılacak yarışmamıza tüm halkımızı davet ediyorum." dedi.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Yemek Tarifi, Lapseki, Kiraz, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Lapseki'de Türk Mutfağı Yemek Yarışması düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
14:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Silivri'ye gönderilen Kaftancıoğlu ile telefon görüşmesini anlattı: Sesi iyi geliyordu
14:51 İtalyan tenisçinin kıyafetinde bulunan logo olay oldu! Hakem maça çıkmasını engellemek istedi
14:48 24 yaşındaki Raziye'yi sokak ortasında katleden sanıktan kan donduran sözler: Aileye başsağlığı diliyorum
14:22 55 yaşındaki kadının sır ölümü! Oğlu "Babam attı, tutuklayın, kaçmasın" diye bağırmış
14:20 Beşiktaş'tan 3 milyon euroluk dev transfer! Samet Akaydın için görüşmeler sürüyor
14:08 Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan romantik görüntüler! Sürpriz doğum günü kutlaması yaptılar
14:04 Erdoğan'ın duyuracağı konut projesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Vatandaş aidat öder gibi ev alacak!
13:58 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cezaevine giderken Türkan Saylan'ın "mola" işaretini tekrarladı
13:13 Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu!
13:07 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 14:59:33. #1.12#
SON DAKİKA: Lapseki'de Türk Mutfağı Yemek Yarışması düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement