Leylek Yaren'in Yavruları Yumurtadan Çıktı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Leylek Yaren'in Yavruları Yumurtadan Çıktı

Karacabey'de Yaren leyleğin iki yavrusu yumurtadan çıkarak dünyaya merhaba dedi.

02.05.2025 21:57
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leyleğin 2 yavrusu yumurtadan çıktı.

Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesi ile tanınan Yaren, 14'üncü yılında da kilometrelerce mesafe kat edip Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'taki yuvasına yerleşti.

Tekrar göl manzaralı yuvasına gelen Yaren'in 2 yavrusu yumurtadan çıktı.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Yaren'in yavrularının dünyaya geldiğini, "Henüz poz vermeseler de ilk yavrumuz bugün yumurtadan çıkmış. Yayını izleyenlere kısa bir süre görünüp yine yuvanın içine saklanmış." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Leylek Yaren'in Yavruları Yumurtadan Çıktı - Son Dakika

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