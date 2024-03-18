Lise öğrencilerinin '18 Mart Şehitler Günü' gösterisi duygulandırdı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Lise öğrencilerinin '18 Mart Şehitler Günü' gösterisi duygulandırdı

Edirne'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'ncu yılı ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen programda, duygu dolu anlar yaşandı. Öğrencilerin hazırladığı gösteri sırasında katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.

18.03.2024 22:51
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Lise öğrencilerinin '18 Mart Şehitler Günü' gösterisi duygulandırdı

EDİRNE - Edirne'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'ncu yılı ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından program düzenlendi. Öğrencilerin gösterileri sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Edirne'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'ncu yılı ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi Çok amaçlı Salon'da program düzenlendi. Anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'ncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türk Silahları Kuvvetleri adına Piyade Binbaşı İbrahim Ağırkaya yaptı.

109 yıl önce bugün 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceği tüm dünyaya gösterildiği ve deniz zaferinin ilan edildiği gün olduğunu söyleyen Binbaşı Ağırkaya, "Bu tarih, TBMM Genel Kurulunda 4768 numaralı kanun, 2002 yılından itibaren aziz vatanları için canlarını seve seve feda eden, kahraman şehitlerinizi anmak maksadıyla, aynı zamanda şehitler günü olarak kabul edilmiştir. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarının şahadeti ve gaziliği pahasına kazanılan bu zafer, istiklal harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden bu yolda çok önemli kilometre taşı olmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından lise öğrencilerinin hazırladığı 'Türk yurdu geçilmez önünde eğilmeden' adlı gösteri sırasında katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı. Katılımcılar, gösterileri telefonlarına kaydederken gözyaşlarına hakim olamadı. Gösteriler sonunda öğrenciler büyük alkış topladı. Düzenlenen program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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