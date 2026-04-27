Lystra\'da 2026 kazı sezonu başladı

Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Lystra Antik Kenti'nde 2026 yılı kazı sezonu başladı. Hristiyanlık dünyası için kutsal kabul edilen kent, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Meram'ın kadim hafızasından gün yüzüne çıkarılan Lystra Antik Kenti, 2026 yılı kazı sezonuyla birlikte insanlığın ortak geçmişine kapı aralamaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle ve Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Meram Belediyesinin destekleriyle 2024 yılında başlatılan kazıların üçüncü sezonu büyük bir heyecan ve titizlikle start aldı. İncil'de adı geçen nadir yerleşimlerden biri olan, Aziz Pavlus'un ziyareti sebebiyle Hristiyanlık dünyasında özel bir yere sahip olan kentte önceki iki sezonda gerçekleştirilen kazılarda kilise ve şapel kalıntıları başta olmak üzere çok sayıda buluntuya ulaşıldı. Elde edilen veriler, kentin çok katmanlı tarihine ilişkin önemli bilgiler sundu. 2026 yılı çalışmalarında ise yerleşim alanının mimari yapısının daha iyi anlaşılmasına yönelik olarak farklı işlevlere sahip yeni yapıların ortaya çıkarılması hedefleniyor. Bu çerçevede kilise kalıntısı çevresindeki kazılar iki ayrı açmada sürdürülürken, bu yıl ayrıca nekropol alanında da kazılara başlandı.

Karakök: "Lystra tarih ve inancın kesiştiği bir nokta"

Kazı başkan yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Cahit Karakök, çalışmaların üçüncü sezonuna başladıklarını belirterek, bugüne kadar önemli buluntular elde edildiğini hatırlattı. Mimari yapıların gün yüzüne çıkarılmasına devam edildiğini aktaran Karakök, kilise çevresindeki kazıların sürdüğünü ve nekropol alanında da yeni çalışmaların başlatıldığını kaydetti. Karakök, kazı sezonunun henüz başında olmalarına rağmen antik kente yoğun ziyaretçi ilgisi olduğunu vurgulayarak, "Sezonun ilk günlerinde, Amerika, İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere farklı ülkelerden yüzlerce ziyaretçi alanı gezdi. Lystra'ya yönelik uluslararası ilgi her geçen gün artıyor" diye konuştu.

Aziz Pavlus'un ziyaret ettiği ve İncil'de adı geçen yerleşimlerden biri olan Lystra'nın, Hristiyanlık dünyası açısından önemli bir merkez olduğunu kaydeden Karakök, bu durumun inanç turizmi bakımından kente olan ilgiyi artırdığını belirtti. - KONYA