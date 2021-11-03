Macar çellist Istvan Vardai, 12 Kasım'da İstanbullu müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika

Açılış konserinin repertuvarında ayrıca Gioacc­hino Rossini'nin "Hırsız Saksağan Uvertürü" ve Ludwig van Beethoven 'ın "Pastoral Senfoni"si yer alacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile sahne aldığı 2014'teki konserin ardından 2. defa İstanbullularla buluşacak Istvan Vardai, konserde, Edward Elgar'ın çello konçertosunu seslendirecek.

Kayıp olan kadın ölü bulundu, Müge Anlı isyan etti: Nedir bu ülkede bu kadınların çektiği?