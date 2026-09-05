Macar Somogyi Quartet, İzmir\'deki Zeytin Altında konserinde sanatseverlerle buluştu

Klasik oda müziğinin dünyadaki en güçlü temsilcilerinden biri sayılan Macar yaylı çalgılar topluluğu Somogyi Quartet, İzmirli sanatseverlerle buluştu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) bahçesinde düzenlenen "Zeytin Altında" konserleri kapsamında sahne alan grup, zengin repertuvarıyla beğeni topladı.

Dünyaca ünlü Macar yaylı çalgılar topluluğu Somogyi Quartet, her yıl sanatseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği geleneksel "Zeytin Altında" konserleri kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi bahçesinde İzmirlilerle buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Macaristan Başkonsolosluğu ve Macar Kültür Merkezi (Liszt Enstitü İstanbul) iş birliği ile düzenlenen konser, vatandaşların katılımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Zeytin ağacı çevresindeki geniş alanı dolduran vatandaşlar muhteşem Macar müziğini ve klasik eserleri büyük bir keyifle dinledi.

"Zeytin Altında konserleri çok güzel bir fikir ve gelenek"

Konser öncesi duygularını aktaran Macar kemancı György Lendvai, "İzmir'e daha önce de geldik ve konser verdik. O gün de bugün olduğu gibi çok fazla genç dinleyici vardı ve bu bizi çok mutlu ediyor. İzmir çok güzel bir şehir, İzmir'i çok seviyorum. "Zeytin Altında" konserleri çok güzel bir fikir ve çok güzel bir gelenek. Yaz döneminde insanları konser salonlarına almak biraz zor oluyor. Açık alanda çalmak çok güzel. Konser başlamadan alan seyircilerle dolmaya başladı. Bu bizi çok mutlu etti" dedi.

Klasik şaheserler ve çağdaş Macar ezgileri buluştu

Klasik repertuvarı başarıyla sürdürmenin yanı sıra çağdaş Macar bestecilerin eserlerini dünyaya tanıtmayı bir hedef olarak benimseyen grup, İzmir sahnesinde de bu misyonunu konuşturdu. Geleneksel klasik dönem şaheserlerine getirdikleri yorumlarla beğeni alan topluluk, efsanevi piyanist Jen Jand gibi isimlerle yaptıkları elit iş birliklerinin getirdiği tecrübeyi sahneye yansıttı. Sanatseverler, çağdaş Macar bestecilerin zengin, yenilikçi ve modern tınılara sahip özel kompozisyonlarını canlı dinleme fırsatı yakaladı. Konserde Ferenc Farkas-Old Hungarian Dance, Joseph Haydn Quartet, Antonin Dvok-String Quartet, Op. 95, "American" besteleri de çalındı.