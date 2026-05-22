Madrid'de Türk Mutfağı Haftası ve Kapadokya Fotoğraf Sergisi

İspanya'nın başkenti Madrid'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri, Kapadokya ve çevresinin eşsiz güzelliklerinin fotoğraflara döküldüğü sergiyle düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleşen "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerine Madrid'de fotoğraf sergisi de eşlik etti.

İspanyol fotoğraf sanatçısı Pio Cabanillas'ın, İspanyolların Türkiye ziyaretlerinde en çok tercih ettikleri destinasyonların başında gelen Kapadokya ve çevresinde yaptığı çalışmalarla hazırladığı "Kaya, sığınak, inanç, yaşam" başlıklı sergi Madrid'deki "Museo del Traje"de (Kostüm Müzesi) açıldı.

Madrid'deki bazı büyükelçiler ile kültür-sanat çevresinden konukların katıldığı açılışta konuşan Pio Cabanillas, "Türkiye, tek bir seferde gezilecek, tanınacak bir yer değil. Her seferinde yeni bir şey keşfedeceğiniz, kendinize zenginlik katacağınız bir ülke." dedi.

Serginin kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan Cabanillas, "Türkiye'nin her bir köşesi tarihiyle ve kültürüyle bir fotoğraf karesi." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci de fotoğrafların Mardin, Şanlıurfa ve Nevşehir çevrelerini kapsadığını belirterek, bu bölgelerin görsellik özelliğinin herkes için büyüleyici olduğunu dile getirdi.

Türkiye ve İspanya arasındaki ilişkilerin her alanda en üst düzeyde olduğunun altını çizen Büyükelçi Ezberci, bunun turizm alanında da kendisini gösterdiğini, Türkiye'yi ziyaret eden İspanyol turistlerin sayısında her yıl ciddi artışlar olduğunu ifade etti.

Sergiyi gezen İspanyollar, sonrasında "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında hazırlanan yaprak sarma, mercimek köfte, patlıcan salata, içli köfte, fındık lahmacun, kalem böreği, baklava, sütlaç gibi Türk mutfağına özgün lezzetleri tatma fırsatı buldu.