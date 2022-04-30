Mahalle halkı, leylek "Nisa"nın yavrularını heyecanla bekliyor - Son Dakika

Havaların ısınmasıyla Kocaeli'nin İzmit ilçesi Eseler Mahallesi halkı, yuvaya gelerek kuluçkaya yatan leyleğin yavrularını heyecanla bekliyor.

Leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan İzmit kırsalındaki ovalar, üreme mevsimi için burayı tercih eden birçok leyleğe ev sahipliği yapıyor.

Havaların ısınmaya başladığı mart ayından itibaren cami kubbeleri, evlerin çatıları ve elektrik direklerinin üzerine yaptıkları yuvalarına yerleşen göçmen misafirler, yavrularını da bu yuvalarda dünyaya getiriyor.

Eseler Mahallesi'ndeki bir elektrik direğinin üzerinde bulunan yuvaya yerleşen ve mahalle sakinlerinin "Musa" ile "Nisa" adını verdiği leylekler de adeta mahalle halkını maskotu oldu.

Evlerin arasındaki yuvada kuluçkaya yatan leyleğin yavrularının yumurtadan çıkmasını heyecanla bekleyen mahallelilerden Melek Çeliköz, AA muhabirine, uzun yıllardan bu yana bölgeye gelen leyleklerin, yılın belirli dönemlerinde elektrik direğinin üzerindeki yuvada kendileriyle içe içe bir yaşam sürdüğünü söyledi.

Bu yıl 8 Mart'ta yuvaya yerleşen leyleklerin de o dönem etkili olan kar yağışı nedeniyle zor günler geçirdiğini anlatan Çeliköz, bir süre yuvasında göremedikleri leylekler için tedirginlik yaşadıklarını ifade etti.

Havaların ısınmasıyla leyleklerin kısa bir süre sonra yeniden yuvalarına döndüğünü vurgulayan Çeliköz, "Nisa kuluçkaya yattı. Mayıs sonu gibi inşallah yavruları olacak. Hep beraber yavrulara da isim koyacağız. Farklı leylekler tarafından rahatsız ediliyorlar, onlara karşı koruma yapmaya çalışıyoruz. 'Musa' başa çıkamıyorsa çevrede oturan komşular ses yaparak diğer leylekleri uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Hepimiz leyleklerimize sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

Leyleklere isim verilme hikayesi

Leyleklere isim verilme hikayesine de değinen Çeliköz, "Kahveci Nazmi Suat ağabeyimiz var, kendisini çok severiz. Rahmetli olan çok yakın arkadaşının ismini yaşatmak için leyleğe 'Musa' ismini vermiş. Biz o gün bugündür 'Musa' diyoruz. 'Nisa'yı da 'Musa'nın eşinin adı ne olsun?' diye sosyal medyada kampanya başlattık. Birçok isim önerisi geldi ve 'Nisa'da karar kıldık. Şimdi tüm mahalle halkı leyleklere isimleriyle sesleniyor." diye konuştu.

Elektrik direği üzerindeki yuvanın zaman zaman leylekler için sorun oluşturduğuna dikkati çeken Çeliköz, "Leylekler tellere konduğu zaman kısa devre oluyor. Önemli olan onların sağlıklı geldikleri ülkemizden sağlıklı ayrılmaları. Bu sebeple tellerin yalıtımlı olmasını ve tellerde kuşları uyaran fosforlu aparatlar olmasını istiyoruz." dedi.

"Gelmelerini dört gözle bekliyoruz"

Leylekler gelmeden yuvanın temizliğini yapan Muhittin Portakal da leyleklerin uzun yıllardır mahalledeki yuvaya geldiğini söyledi.

Evine yakın olması dolayısıyla yuvanın bakımını ve temizliğini yaptığını dile getiren Portakal, "Mart oldu mu dört gözle leyleklerin gelmesini bekliyoruz. Karşısında otururken sürekli 'Kaç tane yavru çıkardı?' diye merak ediyorsun. Bu hayvanlar bizim en yakın komşumuz." ifadelerini kullandı.