Mahallelinin bayram öncesi kişisel bakımı meslek liselilerden - Son Dakika

Adana Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencileri, "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında çeşitli mahallelerde vatandaşların bayram öncesi saç, sakal tıraşı, manikür, pedikür ve cilt bakımı gibi kişisel bakım hizmetlerini ücretsiz karşılıyor.

Proje kapsamında aileleri evlerinde ziyaret ederek kişisel bakımlarını yapan öğrenciler, bu sayede derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökme şansı buluyor.

İsteğe ve ihtiyaca göre cilt, tırnak bakımı ile saç ve sakal tıraşı yapan öğrenciler, sundukları hizmetle mahalleliyi bayrama hazırlıyor.

Lisenin müdürü Tuba Sungur, AA muhabirine, 430 öğrencinin olduğu okulda kalifiye eleman yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Okullarında döner sermaye kapsamında hizmet veren farklı alanların bulunduğunu aktaran Sungur, öğrencilerin derslerde öğrendiklerini atölyelerde uygulama fırsatı yakaladığını belirtti.

Sungur, okuldaki atölyelerin yanı sıra öğrencilerin farklı organizasyonlarla mahalle sakinleriyle de bir araya geldiğini vurgulayarak, bu kapsamda, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencilerinin mahalle sakinlerini evlerinde ziyaret ettiğini dile getirdi.

Vatandaşların talebine göre tıraşlarının yapıldığını, saç kesimlerinin gerçekleştirildiğini anlatan Sungur, isteyene de öğrenciler tarafından cilt ve tırnak bakım hizmeti sunulduğunu kaydetti.

-"Önemsenmek, hatırlanmak onlar için paha biçilemez"

Öğrencilerin bayram öncesinde mahalle ziyaretlerini artırdığına işaret eden Sungur, şöyle konuştu:

"Okulumuzun mahalleyle ilişkilerini kuvvetlendirmek istiyoruz. Proje kapsamında öğrencilerimle mahalle sakinlerini ziyaret ediyoruz. Bu arada yaşlılarımızın da bakımlarını üstleniyoruz. Çınarlarımızı öğrencilerimizle bayrama hazırlıyoruz. Tıraşlarını, cilt ve tırnak bakımlarını yapıyoruz. Önemsenmek, hatırlanmak onlar için paha biçilemez."

Sungur, Sevgi Evlerindeki çocuklara ve huzurevi sakinlerine de kişisel bakım hizmeti verdiklerini ifade etti.

Öğrencilerden Fatma Bircan Kabak da proje kapsamında mahalledekilere cilt bakımı yaptıklarını, huzurevlerine gittiklerini belirtti.

Kişisel bakım yaptıkları kişilerin verilen hizmetten memnun kaldığına değinen Kabak, "Kişisel bakım yaparak onları bayram öncesi hazırlıyoruz. Onlara bu şekilde hizmet etmekten mutluluk duyuyorum." dedi.

Havin Irmak Özbay da bu çalışmada yer almaktan ve bayram öncesi insanları mutlu etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Dilek Taş, "Öğrenciler sayesinde bayrama hazırlandım. Geldiler kişisel bakımımı yaptılar. Sağ olsunlar. Bu sayede kuaföre gitmeme gerek kalmadı." diye konuştu.

Mehmet Taş da verilen hizmetten memnuniyet duyduğunu söyleyerek, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.