Makedonya Kulesi Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Makedonya Kulesi Restorasyonu Tamamlandı

Makedonya Kulesi Restorasyonu Tamamlandı
25.06.2026 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki Makedonya Kulesi, restorasyonun ardından ziyaretçilere açılıyor. Kule Bizans dönemine ait.

Edirne'deki tarihi Makedonya Kulesi, tamamlanan restorasyonun ardından ziyaretçilere kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Edirne'de uzun yıllardır devam eden restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan Makedonya Kulesi'nin, kentin tarihi ve kültürel mirasına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Kuleyle ilgili değerlendirmelerde bulunan sanat tarihçisi Prof. Dr. Engin Beksaç, yapı hakkında kamuoyunda yanlış bilinen birçok bilgi bulunduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Beksaç, kulenin Roma İmparatoru Hadrianus döneminde inşa edilmediğini, mevcut yapının büyük ölçüde Bizans dönemine ait olduğunu belirterek, yapının dış saldırılara karşı savunma amacıyla inşa edilen askeri bir gözetleme kulesi olduğunu kaydetti. Makedonya Kulesi'nin Galata Kulesi ile kıyaslanmasının doğru olmadığını ifade eden Prof. Dr. Beksaç, her iki yapının işlevlerinin farklı olduğunu söyledi.

"Makedonya Kulesi Edirne'nin en önemli tarihi eserlerinden biri"

Prof. Dr. Engin Beksaç, "Makedonya Kulesi şu anda Edirne merkezin belki de en önemli tarihi eserlerinden biri. Gerçekten burada yapılan restorasyon çalışmalarının sonuca ermesi sevindirici. Çok uzun süren bir proje ve artık sonuna gelindiğini öğrenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Makedonya Kulesi hakkında en fazla yanlış bilgiye sahip olduğumuz yapı. Roma İmparatoru Hadrian döneminde bu kule mevcut değildi. Duvarların bazı bölümleri Hadrian döneminden kalan temellere sahip olsa da mevcut yapı büyük ölçüde Bizans dönemine ait bir orta çağ yapısıdır. Uzman bir göz bunun Bizans yapısı olduğunu hemen fark eder" dedi.

"Makedonya Kulesi bir savunma ve gözetleme kulesidir"

Kulenin adının Makedonya kökenli kişilerden geldiğini ifade eden Prof. Dr. Beksaç, "Edirne'nin Galata Kulesi demekten çok Makedonya Kulesi dememiz daha uygun olur. Her iki kule çağdaş olsa da amaçları farklıdır. Makedonya Kulesi, dışarıdan gelen akınların artması nedeniyle savunmayı desteklemek amacıyla yapılmış askeri bir kule ve aynı zamanda bir gözetleme kulesidir. Ancak Galata Kulesi'nin amacı İstanbul'daki deniz trafiğini kontrol etmektir. Makedonya Kulesi'nin başlıca özelliği savunmadır" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Engin Beksaç, Kültür Sanat, Makedonya, Kültür, Edirne, Sanat, Yaşam, Roma, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Makedonya Kulesi Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı Sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı
Özel’in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı
Tepki yağıyor Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı Tepki yağıyor! Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz
“Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“ diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi "Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı

09:08
Venezuela’nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
09:00
Maçın önüne geçtiler Herkes onları konuşuyor
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor
08:46
Kerem Galatasaray’ın yıldızına “Lan gerizekalı“ dedi, ortalık karıştı
Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
07:31
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon Başkanlar gözaltına alındı
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
06:42
Meksika 3’te 3 yaptı Çekya’nın Dünya Kupası macerası sona erdi
Meksika 3'te 3 yaptı! Çekya'nın Dünya Kupası macerası sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 09:58:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Makedonya Kulesi Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.