Malatya Arkeoloji Müzesi Yenilendi - Son Dakika
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Malatya Arkeoloji Müzesi Yenilendi

Malatya Arkeoloji Müzesi Yenilendi
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya Arkeoloji Müzesi'ndeki restorasyon çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen çalışmaların tamamlandığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Malatya Arkeoloji Müzesi'nde yürütülen restorasyon, güçlendirme ve teşhir-tanzim çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Arslantepe kazılarından Yukarı Fırat Havzası'ndaki önemli arkeolojik merkezlere uzanan eserlerin kronolojik ve tematik bir düzenle bir araya getirildiği müze, yenilenen yüzüyle yarın ziyarete açılacak. Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat depremlerinde hasar gören Malatya Arkeoloji Müzemizi yeniden ayağa kaldırdık. Yürüttüğümüz restorasyon, güçlendirme ve teşhir-tanzim çalışmalarıyla müzemizin sergi salonlarını, idari birimlerini ve depolarını yeniledik; çevre düzenlemesini tamamladık. Alt katta Arslantepe kazılarında gün yüzüne çıkarılan eserler ile sikke koleksiyonlarına, üst katta ise Yukarı Fırat Havzası'ndaki bilimsel kazılar ve kurtarma kazılarında bulunan eserlere yer verdik. Akçadağ Arga Höyük için özel bir sergileme alanı, Darende Maşattepe Tümülüsü için de canlandırma alanı oluşturduk. Arslantepe'den Yukarı Fırat Havzası'na uzanan binlerce yıllık kültürel mirasımızı çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturan Malatya Arkeoloji Müzemiz, yenilenen yüzüyle yarın ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor. Bu önemli çalışmada emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, uzmanlarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Müzenin tüm bölümleri yenilendi

Toplam bin 350 metrekare kapalı alan ve bin 150 metrekare peyzaj alanına sahip, bodrum ve zemin kat olmak üzere iki kattan oluşan Malatya Arkeoloji Müzesi'nde, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmaları kapsamında sergileme alanları ile idari bölümler yeniden düzenlenerek genişletildi.

Sergi salonları, idari birimler ve depolara yönelik zemin, duvar, tavan ve çatı uygulamaları gerçekleştirildi. Müzenin dış cephesi kaplama ve boya uygulamalarıyla yenilenirken çevre düzenlemesi ile iç mekan teşhir-tanzim çalışmaları da tamamlandı.

Arslantepe buluntuları alt katta

Müzenin alt katındaki sergi salonunda, Arslantepe kazılarında gün yüzüne çıkarılan önemli buluntular arasından seçilen eserler ile sikke vitrinlerine yer verildi.

Eserler, ziyaretçilerin bölgenin tarihi gelişimini takip edebilmesi amacıyla kronolojik ve tematik bir düzen içerisinde sergilenmeye hazır hale getirildi.

Yukarı Fırat Havzası'nın arkeolojik hafızası üst katta

Müzenin üst katındaki salon, Malatya ve Yukarı Fırat Havzası genelinde yürütülen bilimsel kazılar ile kurtarma kazılarında gün yüzüne çıkarılan eserlere ayrıldı.

Karakaya Baraj Gölü'nün suları altında kalan Değirmentepe, İmamoğlu, Köşkerbaba, Pirot ve Cafer Höyük gibi önemli merkezlerden elde edilen buluntular, yerleşimlere ve dönemlerine göre oluşturulan sergileme düzeninde bir araya getirildi.

Bu merkezlerin yanı sıra Akçadağ Arga Höyük buluntuları için özel bir sergileme alanı hazırlandı. Üst kat salonunda Darende Maşattepe Tümülüsü'nü ziyaretçilere aktaran bir canlandırma alanı da oluşturuldu.

Tümülüs kazılarında gün yüzüne çıkarılan önemli eserlerin ayrıntılı biçimde incelenebilmesi amacıyla canlandırma alanının merkezine özel bir vitrin yerleştirildi.

Müzenin yeni teşhir kurgusunda kronolojik ve tematik sergileme yöntemleri birlikte kullanıldı. Tamamlanan çalışmalarla Malatya ve Yukarı Fırat Havzası'nın arkeolojik mirasını bir araya getiren müze, eserlerin korunması ve ziyaretçilere aktarılması açısından daha nitelikli bir yapıya kavuşturuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Malatya Arkeoloji Müzesi Yenilendi - Son Dakika

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