İnönü Üniversitesi'nin 1-3 Aralık tarihleri arasında 15'incisini gerçekleştireceği Uluslararası Kısa Film Festivali, sinema dünyasını Malatya'da bir araya getirmeye hazırlanıyor. Ulusal ve uluslararası yarışma kategorilerinde jüri üyeliği yapacak isimler de kamuoyuna duyuruldu.

"Hikayeni Beyaz Perdeye Taşı" sloganıyla hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük ilgi gören ve sinema çevrelerinin dikkatini çeken 15. Uluslararası Kısa Film Festivali, değişik coğrafyalardan gelen isimleri jüri kadrosunda buluşturdu.

Uluslararası kurmaca kategorisinde Dr. Andreas Treske, Michael Chauvistré, Miguel J. Velez ve Murat Tolga Şen görev alırken; uluslararası belgesel kategorisinin jürisinde Prof. Dr. Sedat Benek, Fatoş Koçak, Keyvan Shamshirbeigi ile Marwa Nabli bulunuyor. Ulusal kurmaca kategorisinde Prof. Dr. Vedat Çakır, Leila Norouzi, Nilay Erdönmez ve Tufan Şimşekcan; ulusal belgesel kategorisinde ise Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Fhr. Prof. Ananda Das Gupta, Kacper Wiacek ve Berk Ali Çatal jüri üyesi olarak yerini aldı.

Uluslararası Kurmaca Kategorisi'nin ön eleme jürisinde Doç. Dr. Fırat Adıyaman, Dr. Öğr. Üyesi Gözde İslamoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Harun Selçuk, Dr. Öğr. Üyesi İlknur Çakar, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Gazi, Dr. Öğr. Üyesi Yunus Ergen, Öğr. Gör. Dr. Mehmet Uluç, Arş. Gör. Dr. Hatice Kahraman Adıyaman, Dr. Recep Altay, Öğr. Gör. Osman Bozdemir, Arş. Gör. Nurullah Özdemir, Elif Arslan, Hüseyin Keçici, Kevser Yünkül ve Nuri Yazgan görev aldı.

Uluslararası belgesel kategorisinin ön eleme jürisinde Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Açıkgöz, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Özer Alper, Dr. Özgür Adan, Uğur Delen ve Bulut Sözeri bulundu. Ulusal kurmaca kategorisinin ön eleme jürisinde ise Dr. Emel Ateşçi, Dr. Muhammed Yasin Bağcı, Öğr. Gör. Serkan Açıkgöz, Esra Dudu Kahraman ve Can Ahmet Çelik bir araya geldi. Ulusal belgesel kategorisi ön eleme jürisinde de Doç. Dr. Ferhat Kaçar, Öğr. Gör. Dr. Mustafa Güngör ve Buse Mete görev aldı.

Festivalin 3 gün sürmesi planlanıyor; bu süre boyunca finalist filmlerin gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, atölye çalışmaları ve özel film gösterimleri de yapılacak. Ulusal ve uluslararası sinemacıları bir araya getirecek festival, farklı kültürlerden hikayelerin beyaz perdeye taşınmasına ve genç sinemacıların desteklenmesine katkı sunmayı amaçlıyor.