Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı

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Malatya\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı
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Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; Vali Seddar Yavuz'un katıldığı programda öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur, coşku ve heyecan içerisinde kutladıklarını söyledi. Vali Yavuz, "Tarih boyunca nice devletler kurmuş, üç kıtada adaletin ve medeniyetin temsilcisi olmuş aziz milletimiz, bağımsızlığından hiçbir şart altında vazgeçmemiştir. Bizler, 2200 yılı aşan devlet geleneğiyle tarih sahnesinde var olmuş; vatanı namus, bayrağı şeref, bağımsızlığı vazgeçilmez bir irade olarak kabul etmiş büyük bir milletin evlatlarıyız. Bizim tarihimiz, imkansızlıklar karşısında teslim olmayı reddedenlerin; en zor zamanlarda dahi yeniden ayağa kalkmayı başaranların tarihidir. Bizler, yaşadığımız acıları unutmadan, o acılardan aldığımız güçle çocuklarımıza daha güvenli, daha güzel ve daha güçlü bir Malatya bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, milletvekilleri, il başkanları kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıKültür SanatMalatyaGüncelTörenSon Dakika

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