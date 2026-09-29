Malatya\'da 7. Seramik Sanatı Eğitimi konferansı Arslantepe temasıyla açıldı

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF) ile Seramik Sanatı Eğitimi ve Değişimi Derneği (SSEDD) iş birliğiyle düzenlenen "7. Seramik Sanatı Eğitimi" konferansı açılış programıyla başladı.

Programa; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Göğebakan, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hamid Süha Hotar, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ayhan Karademir, SSEDD Başkanı Prof. Dr. Zehra Çobanlı, Arkeolog Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmalarından önce SSEDD üyelerinin ulusal jürili seramik sergisi ve öğrencilerin mezuniyet projeleri sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program sonrasında, Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Özdemir'in hazırladığı "Toprağın Sırrı Arslantepe" başlıklı video izlendi. Gösterimin ardından seramik sanatının eğitimi, geleceği ve kültürel mirasla ilişkisinin ele alındığı açılış konuşmalarına geçildi.

İlk olarak konuşan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Göğebakan, seramik sanatının insanlık tarihindeki yerine vurgu yaptı. Konuşmasında Göğebakan, "Seramik sanatının eğitimi, gelişimi ve geleceği üzerine düşünmek yalnızca bir sanat alanının sorunlarını konuşmak değil aynı zamanda insanın toprakla, kültürle, geçmişle ve gelecekle kurduğu ilişkiyi yeniden değerlendirmek anlamına gelmektedir. Seramik eğitimi yalnızca teknik bilgi ve beceri kazandıran bir eğitim değildir, görmeyi, düşünmeyi, üretmeyi, sorgulamayı ve özgün bir ifade dili geliştirmeyi öğretir. Sanat eğitiminde en değerli sonuç öğrencinin öğretmenin izinden gitmesi değil, kendi izini oluşturabilmesidir" dedi.

Ardından konuşan Seramik Sanatı Eğitimi ve Değişimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Zehra Çobanlı, "Bir araya gelmeden, konuşmadan, tartışmadan ve ürettiğimiz eserleri eleştirmeden geleceğe bir şey bırakmamız çok olanaklı değil. Türkiye'deki değişik seramik eğitimi veren fakültelerin son sınıf öğrencilerinin katıldığı bu sergi, her üniversitenin öğrencisini nasıl projelendirdiğinin bir hesabını veriyor" ifadelerini kullandı.

Selamlama konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ise Arslantepe mirası ile seramik sanatının buluşmasının kıymetli bulduğunu belirtti. Rektör Akpolat, "Kadim bir şehir olan Malatya'nın bu geçmişini Arslantepe temasıyla seramik sanatıyla buluşturma fikri çok kıymetli. Arkeolojiyle seramik sanatını bir araya getirerek bilimsel anlamda bir güç birliği oluşturmayı son derece değerli buluyorum" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Doç. Dr. Güneş Açıkgöz'ün "Sound of Arslantepe: Bir Arkeolojik Mirasın Müziğe Dönüşümü" başlıklı müzik dinletisi gerçekleştirildi.Konferans kapsamında panel, çalıştay ve sergi etkinlikleri 28-30 Eylül tarihleri arasında devam edecek.