Yeşilyurt'ta doğaseverler Beydağı'nda yürüyüş gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yeşilyurt'ta doğaseverler Beydağı'nda yürüyüş gerçekleştirdi

Yeşilyurt\'ta doğaseverler Beydağı\'nda yürüyüş gerçekleştirdi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde doğaseverler, Beydağı eteklerinden zirveye doğru yürüyüş yaparak doğanın güzelliklerini keşfetti. Beydağı'nın eteklerinde bulunan farklı yürüyüş rotaları, bahar mevsimiyle birlikte doğaseverlerin tercih ettiği bir rota haline geldi. Yürüyüş sırasında eriyen kar sularını takip eden doğaseverler, zengin bitki çeşitliliği ve doğal yaşamın sunduğu güzelliklerle karşılaştı. Yaban hayvanlarının eşlik ettiği rotalar, el değmemiş doğasıyla büyüleyici bir deneyim sunuyor. Konak Mahallesi'nden kolaylıkla ulaşılabilen yürüyüş rotaları, şehir sakinlerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sağlıyor.

29.04.2024 10:35
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??????? Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde doğaseverler Beydağı eteklerinden zirveye doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Beydağı'nın eteklerinde farklı yürüyüş rotaları doğaseverelere eşsiz güzellikler sunuyor. Baharla birlikte Beydağı etekleri doğaseverlerin yürüyüş rotası oldu.

Doğaseverler sabahın erken saatlerinde Beydağı'nın zirvesinde eriyen kar sularını takip ederek yükseklere doğru keyifli bir yolculuk gerçekleştirdi.

Beydağı'nın etekleri, karların erimesiyle zengin bir çiçek ve bitki çeşidi ortaya çıkarıyor.

Canlanan tabiatla ortaya çıkan bitki çeşitliliğinin zenginliği başta arıcılık olmak üzere küçük ve büyükbaş hayvancılığa da katkı sunuyor.

Yer yer keklik ve yabani kuş seslerinin, yaban tavşanlarının, kaplumbağa, tilki ve dağ keçilerinin doğaseverlere eşlik ettiği rotalar el değmemiş yapısıyla büyülüyor.

Konak Mahallesi'nden rahatlıkla erişilebilen yürüyüş rotaları, şehir sakinlerinin çok zamanını almadan doğayla iç içe olmalarına imkan sağlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yeşilyurt'ta doğaseverler Beydağı'nda yürüyüş gerçekleştirdi - Son Dakika

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