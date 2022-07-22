"Malatya'da Dört Mevsim Fotoğraf Sergisi" açıldı - Son Dakika
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"Malatya'da Dört Mevsim Fotoğraf Sergisi" açıldı

22.07.2022 13:11
"Malatya'da Dört Mevsim Fotoğraf Sergisi" açıldı

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 25. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında "Malatya'da Dört Mevsim Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 25. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında "Malatya'da Dört Mevsim Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Vali Hulusi Şahin, bir alışveriş merkezindeki sergide yaptığı konuşmada, kayısı festivali kapsamında çeşitli etkinliklerin bulunduğunu söyledi.

Kentin her köşesine festival etkinliklerini yaydıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Festivalini ikinci gününde Malatya'da Dört Mevsim Fotoğraf Sergisi'nin gezdik. Malatya gerçekten Anadolu'nun çok güzel bir köşesi, her mevsim ayrı bir güzel. İlkbaharı ayrı, kışı ve yazı bir birinden güzel görüntüler sağlıyor. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılarımız yıl boyu çok güzel enstantaneler yakalamışlar. Belediye yarışma yapmış ve 500'ün üzerinde katılım olmuş, yarışmanın sonuçlarını aslında burada sergiliyorlar."

Fotoğraf sanatçılarını tebrik eden Şahin, "Bize çok güzel bir arşiv imkanı sağlamış oldular. Malatya'yı tanıtan her türlü dokümanda bu fotoğrafları kullanacağız." dedi.

Açılışa Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kılınç ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, kamu kurum ve kuruşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Malatya Valiliği, alışveriş, Malatya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Malatya'da Dört Mevsim Fotoğraf Sergisi' açıldı - Son Dakika

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