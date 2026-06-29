28. Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali\'nde türkü dolu gece

Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen halk konserinde sahne alan Türk Halk Müziği sanatçıları Tahir Toprak, Lütfü Acıbucu ve Mehmet Balaman, seslendirdikleri birbirinden güzel türküler ve ezgilerle Malatyalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Yeşilyurt Güreş Sahası'nda gerçekleşen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, festival alanını dolduran binlerce kişi türküler eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Coşkunun ve eğlencenin hakim olduğu gecede sanatçılar, sevilen eserlerini Malatyalılarla birlikte seslendirdi.

Sahne performansları ve güçlü yorumlarıyla festivale renk katan Tahir Toprak, Mehmet Balaman ve Lütfü Acıbucu, zaman zaman vatandaşları da sahneye davet ederek geceye ayrı bir heyecan kattı. Türkülerin yankılandığı konser boyunca vatandaşlar hem eğlendi hem de festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

Üç yıllık aranın ardından yeniden düzenlenen Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali'nde sahne almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden sanatçılar, Yeşilyurt Belediyesi başta olmak üzere festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Festival kapsamında gerçekleştirilen konser programı, vatandaşlardan tam not alırken, Yeşilyurt'un kültürel ve sosyal hayatına değer katan etkinliklerden biri olarak hafızalarda yer etti. Malatyalılar, gece boyunca söylenen türkülere eşlik ederek festival coşkusunu geç saatlere kadar sürdürdü.

Yoğun ilgi gören konserin ardından sanatçılara teşekkür plaketleri takdim edildi. - MALATYA