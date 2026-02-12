Malatya'da Radyo ve Gramofon Müzesi - Son Dakika
Malatya'da Radyo ve Gramofon Müzesi

Malatya\'da Radyo ve Gramofon Müzesi
12.02.2026 11:39
Malatya'daki müze, 1920 yapımı radyolarla haberleşmenin tarihini sergiliyor ve eğitim sunuyor.

Malatya'da Radyo ve Gramofon Müzesi'nde sergilenen, 1920 yılı Fransız yapımı ve telgraftan dönüştürülen radyo, ziyaretçileri geçmişin haberleşme teknolojisiyle buluşturuyor.

Kent mimarisine uygun olarak 2018'de inşa edilen iki katlı kerpiç evde hizmet veren müze, 1890'dan günümüze uzanan radyo ve gramofon koleksiyonuyla, teknolojinin tarihsel gelişimini gözler önüne seriyor.

Özellikle çocuk ve gençlere nostaljik ve eğitici bir deneyim sunan ve toplam 703 eserin kronolojik sırayla sergilendiği müzede, TRT Radyosu'nun gelişimi, İstanbul Telsiz Evi, ilk radyo yayını ve çeşitli tematik bölümlere ilişkin materyaller de yer alıyor.

Telgraftan radyoya dönüşüm

Müzede en çok dikkati çeken cihazlar arasında telgraftan dönüştürülen 1920 Fransız yapımı radyo bulunuyor.

Yapıldığı dönemde askeri ve istihbarat alanında kullanılan radyo, günümüzde ise radyonun tarih sürecini görmek isteyen ziyaretçilere hizmet ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Müzeler Sorumlusu Ebubekir Yalnız, AA muhabirine, müzedeki eserlerin kronolojik sıraya göre düzenlendiğini söyledi.

Telgraftan dönüştürülen radyonun ziyaretçilerin oldukça dikkatini çektiğini ifade eden Yalnız, şunları kaydetti:

"Radyonun içinde günümüzdekinden farklı olarak lambalar var. Bu lambalar hem güvenlik görevi görüyor hem de ses kalitesinin daha iyi olması için var. Ne kadar fazla lamba varsa o kadar iyi çekiyor. Genelde askeri amaçlı, istihbarat amaçlı kullanılmış cihazlar. Daha sonraki yıllarda ise kültür sanat haber ajanslarında kullanılmış. 1920'li yıllarda ilk haberleşme aracı olarak kullanılan ürünlerden bir tanesi. Üst tarafında antenleri var. Telleri normalde evlerin çatılarında kılçık anten dediğimiz sistemdir. Sonraki yıllarda üstüne, daha sonraki yıllarda ise içine entegre ederek radyo yayınına devam etmişler."

Ziyaretçilerden Sümeyye Karadağ da müzedeki asırlık cihazları görünce heyecanlandığını dile getirdi.

İletişim araçlarına ilgi duyduğunu belirten Karadağ, şöyle konuştu:

"100 yıl öncesine ait radyoları görünce çok şaşırdım. O kadar büyük cihazlar var ki bugün kullandığımız minimalist radyolara geçiş gerçekten büyük bir değişim. Radyoları incelerken hem ince ayrıntıları hem de döneminin en popüler modellerini görmek beni heyecanlandırdı. Bir yandan da 'Acaba hangi döneme, nelere tanıklık etti, bu radyolardan hangi haberler, kimler tarafından dinlendi?' diye düşünmeden edemedim."

Kaynak: AA

