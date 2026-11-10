Malatya'da yaklaşık 9 milyon kayısı ağacı sonbaharda sarı ve kırmızı tonlara büründü - Son Dakika
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Malatya'da yaklaşık 9 milyon kayısı ağacı sonbaharda sarı ve kırmızı tonlara büründü

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Malatya\'da yaklaşık 9 milyon kayısı ağacı sonbaharda sarı ve kırmızı tonlara büründü
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Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bölümünün yapıldığı Malatya'da yaklaşık 9 milyon kayısı ağacı sonbahar renkleriyle sarı ve kırmızı tonlara büründü. Kent merkezi ve Hekimhan ilçesindeki bahçeler, 32 farklı çeşidin oluşturduğu renk cümbüşüyle doğal bir stüdyoyu andırıyor.

"Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da kayısı bahçeleri, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bölümünün yapıldığı, "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi farklı irilik ve lezzete sahip 32 çeşitten yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kente sonbahar renkleri hakim oldu.

Kent merkezi ve Hekimhan ilçesinde sarının tonlarına bürünen kayısı bahçeleri, doğal bir stüdyoyu andırıyor.

Yaklaşık 9 milyon kayısı ağacı dört mevsim sunduğu farklı renk tonajlarıyla sonbaharda da görenlerin beğenisini topluyor.

Renk cümbüşüne bürünen kayısı ağaçları sarı ve kırmızı renkleriyle görsel şölen yaşatıyor.

Kaynak: AA
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