Malatya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Malatya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Kültür Yolu Festivali, geleneksel spor, müzik ve el sanatlarıyla sekizinci gününde sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali, sekizinci gününde müzik kültüründen kentin yaşayan mirasına, geleneksel spor ve oyunlardan el sanatlarına uzanan etkinliklerle devam etti.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Bağlama Yapımı Atölyesi'nde, Türk halk müziğinin temel çalgılarından biri olan bağlamanın yapım geleneği ele alındı. Kökeni Orta Asya kopuzuna dayandırılan bağlamanın tekne, sap ve göğüs bölümlerinden oluşan yapısı tanıtılırken, çalgının yalnızca müziğin değil, sözlü kültürün aktarımındaki yeri de anlatıldı. Aşık geleneği içinde hikaye anlatımına eşlik eden bağlamanın toplumsal hafızanın korunmasında üstlendiği rol ziyaretçilere aktarıldı.

Malatya'nın yaşayan mirası kültürel hafızayı canlı tuttu

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "Yaşayan Miras: Malatya Sergisi", festivalin sekizinci gününde de ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürdü. Tespih, iğne oyası, ahşap işleri, deri işlemeciliği, bebek ve enstrüman yapımı gibi farklı sanat ve zanaat dallarının yer aldığı sergi; ustaların el emeği, bilgi birikimi ve üretim kültürü üzerinden Malatya'nın somut olmayan kültürel mirasına ışık tuttu.

Geleneksel spor ve oyunlar çocukların deneyimine taşındı

100.Yıl Kent Parkı Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen Etnospor etkinlikleri, çocukları geleneksel spor ve oyunlarla buluşturmayı sürdürdü. EtnoTır kapsamında oluşturulan deneyim alanlarında okçuluk ve mas güreşini yakından tanıyan çocuklar, mangala ile geleneksel oyun kültürünü deneyimledi.

Etnospor programında geleneksel el sanatları da yer aldı. Ebru ve ıhlamur baskı atölyelerine katılan çocuklar üretim süreçlerine dahil olurken, spor, oyun ve el sanatlarını aynı alanda deneyimleme fırsatı buldu.

Malatya Kültür Yolu Festivali, müzik kültüründen geleneksel zanaatlara, sergilerden çocuk etkinliklerine uzanan programıyla 16 Ağustos'a kadar kentin farklı noktalarında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Festival, Malatya, Kültür, Müzik, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Malatya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
Mardin’de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti Mardin'de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti
Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı’nın görev yeri değişti Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı'nın görev yeri değişti
2 gol yedi ama maça damga vurdu Herkes Marcos Felipe’yi konuşuyor 2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor
Trabzon’da Hacıosmanoğlu depremi Lige katılmayacaklar Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar

11:30
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
11:05
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu Yeni TCK’nın mimarı için adli kontrol
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu! Yeni TCK'nın mimarı için adli kontrol
10:40
Özlem Gültekin’in şüpheli ölümü araştırılıyor Ailesi ve Erhan Çelik sessizliğini bozdu
Özlem Gültekin'in şüpheli ölümü araştırılıyor! Ailesi ve Erhan Çelik sessizliğini bozdu
10:09
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı
09:11
Bakan Memişoğlu ’en büyük tehdidi’ açıkladı: Ölümlerin yüzde 50’sinden o sorumlu
Bakan Memişoğlu 'en büyük tehdidi' açıkladı: Ölümlerin yüzde 50'sinden o sorumlu!
08:53
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi Ukrayna’nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi! Ukrayna'nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 14:29:05. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.