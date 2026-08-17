Malatya Kültür Yolu Festivali Sona Erdi - Son Dakika
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Malatya Kültür Yolu Festivali Sona Erdi

Malatya Kültür Yolu Festivali Sona Erdi
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Festival, geleneksel zanaatlardan tiyatroya çeşitli etkinliklerle yoğun ilgiyle tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali, dokuzuncu ve son gününde geleneksel zanaatlardan tiyatroya, müzikten farklı sanat dallarına uzanan etkinliklerle tamamlandı. Tespih ve Saraciye atölyeleri el emeği ve ustalığı ziyaretçilerle buluştururken, "Yalnız Adama Tuzak" tiyatro oyunu gerilim ve gizem yüklü hikayesiyle sahneye taşındı. 2'nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı Konseri ise festivalin son gününde 100. Yıl Kent Parkı'nda müzikseverlerle buluştu.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tespih Atölyesi, festivalin son gününde de ziyaretçileri köklü bir zanaatın incelikleriyle buluşturdu. Kehribar, akik, firuze, lapis ve oniks gibi minerallerin yanı sıra kemik, boynuz, inci, sedef ve farklı ağaç türlerinin kullanıldığı tespih yapımında malzeme seçimi ve taneler arasındaki uyumun önemi ele alındı. İmame, nişane ve püskül gibi bölümler ile oyma ve kakma süslemelerin tespihlere kazandırdığı estetik değer aktarıldı.

Aynı merkezde gerçekleştirilen Saraciye Atölyesi'nde ise geçmişten günümüze değişen kullanım alanlarıyla saraciye zanaatı ele alındı. Geçmişte at eyeri ve koşum takımlarının üretiminde kullanılan bu köklü işçilik geleneğinin günümüzde çanta, cüzdan, kemer ve bavul gibi deri aksesuar ve seyahat eşyalarının üretimiyle devam eden yönü ziyaretçilere tanıtıldı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda sahnelenen "Yalnız Adama Tuzak", seyirciyi gerilim ve gizem dolu bir hikayenin içine çekti. Karısının ansızın ortadan kaybolmasının ardından yalnız kalan Daniel'in hayatı, kendisini eşi Elizabeth olarak tanıtan bir kadının ortaya çıkmasıyla değişti. Kadının evliliklerine dair yalnızca Elizabeth'in bilebileceği ayrıntıları bilmesi, Daniel'in ise onu daha önce hiç görmediğini söylemesiyle gerçek ve yalan arasındaki sınırlar giderek belirsizleşti. Oyun, "Kim doğruyu söylüyor?" sorusu etrafında şekillenen hikayesiyle seyirciyi son ana kadar süren bir sorgulamanın parçası haline getirdi.

100.Yıl Kent Parkı'nda gerçekleştirilen 2'nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı Konseri, festivalin son gününde müzikseverlerle buluştu. 2'nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen konser, dokuz gün boyunca kentin farklı noktalarına yayılan festival programının son günündeki müzik etkinlikleri arasında yer aldı.

Konserlerden tiyatro gösterilerine, sergilerden söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden lezzet duraklarına uzanan etkinliklerle dokuz gün boyunca şehrin kültür ve sanat hayatına hareketlilik kazandıran Malatya Kültür Yolu Festivali, yoğun ziyaretçi katılımıyla tamamlandı. Festival boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, Malatya'nın tarihi, kültürel ve sanatsal zenginliklerini her yaştan ziyaretçiyle buluşturdu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin kültür ve sanat yolculuğu ise Erzurum'da devam ediyor. 15 Ağustos'ta başlayan Erzurum Kültür Yolu Festivali, 23 Ağustos'a kadar konserlerden sergilere, söyleşilerden geleneksel sanat atölyelerine uzanan etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: İHA

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