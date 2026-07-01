Depremde hasar gören 150 yıllık tarihi hamam yeniden ayağa kaldırılıyor - Son Dakika
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Depremde hasar gören 150 yıllık tarihi hamam yeniden ayağa kaldırılıyor

Depremde hasar gören 150 yıllık tarihi hamam yeniden ayağa kaldırılıyor
01.07.2026 10:31  Güncelleme: 10:47
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Malatya'nın 150 yıllık tarihi Belediye Hamamı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. 126 milyon liralık yatırımla aslına uygun şekilde yenilenen yapının 2027'de hizmete açılması hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Malatya'nın yaklaşık 150 yıllık tarihi Belediye Hamamı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Kentin kültürel mirası arasında yer alan tarihi yapının 2027 yılında yeniden vatandaşların hizmetine açılması hedefleniyor.

6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'da Teze (Yeni) Cami başta olmak üzere çok sayıda tescilli kültür varlığı zarar gördü. Depremlerin ardından başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında Yeni Cami'de sona yaklaşılırken, camiye gelir sağlamak amacıyla 1873 yılında inşa edilen tarihi Belediye Hamamı'nda da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip olan tarihi hamam, taş mimarisi ve kent belleğindeki yeriyle Malatya'nın simge yapıları arasında bulunuyor. Depremde ağır hasar gören yapı, aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden ayağa kaldırılıyor.

Restorasyon çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, tarihi yapının Malatya'nın hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Depremin ardından yapının yeniden ayağa kaldırılması yönünde yoğun talep oluştuğunu ifade eden Tüfenkci, "Malatya'nın simge yapılarından biri olan yaklaşık 150 yıllık Belediye Hamamı'nın yıkılıp gitmesine hemşehrilerimizin gönlü razı olmadı. Bu doğrultuda yaklaşık 126 milyon liralık yatırımla restorasyon çalışmalarını başlattık. Çalışmalar planlandığı şekilde ilerliyor. Müteahhit firmanın verdiği bilgiye göre yapının 2026 yılı Aralık ayında tamamlanması, 2027 yılı itibarıyla da yeniden vatandaşlarımızın hizmetine sunulması hedefleniyor" dedi.

Kent merkezinde sürdürülen çarşı projesiyle birlikte tarihi yapıların da korunmasına önem verdiklerini belirten Tüfenkci, "Modern çarşı inşa edilirken Malatya'nın hafızasını oluşturan Yeni Cami ve Belediye Hamamı gibi eserleri de geleceğe taşıyoruz. Bu tarihi yapılar tamamlandığında hem ticaret yeniden canlanacak hem de Malatya, tarihini koruyan modern bir kent merkezine kavuşacak" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Depremde hasar gören 150 yıllık tarihi hamam yeniden ayağa kaldırılıyor - Son Dakika

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