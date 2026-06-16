Malgaç Köprüsü Direnişinin 107. Yılı Anıldı - Son Dakika
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Malgaç Köprüsü Direnişinin 107. Yılı Anıldı

Malgaç Köprüsü Direnişinin 107. Yılı Anıldı
16.06.2026 14:33  Güncelleme: 14:37
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde "Malgaç Köprüsü Kuvayı Milliye Direnişinin 107. yıldönümünde anma etkinliği yapıldı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde "Malgaç Köprüsü Kuvayı Milliye Direnişinin 107. yıldönümünde anma etkinliği yapıldı.

Kuvayi Milliye kahramanlarından Yörük Ali Efe Müfrezesi tarafından gerçekleştirilen, Kurtuluş tarihine düşmana karşı ilk örgütlü direnişi olarak geçen "Malgaç Köprüsü Kuvayi Milliye Direnişinin" 107. yıldönümünde anma etkinliği düzenlendi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş ve Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen programa Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, ADÜ Rektörü Prof.Dr.Bülent Kent, ilçe protokol üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

"Baskın, ulusal direnişe öncü olmuştur"

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş ve Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın Malgaç Baskını Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programda günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, "16 Haziran 1919'da Yörük Ali Efe ve arkadaşlarının Malgaç Demiryolu Köprüsü'ne düzenlediği baskın, Yunan sevkiyatını durdurmuş ve bu direniş Batı Anadolu'daki ilk büyük başarı olmuştur. Bu baskın, yerel direnişin örgütlenmesinde ve giderek ulusal direnişe dönüşmesinde öncü rol oynamıştır" dedi.

"Gençlerimize milli değerlerimizi aktarmalıyız"

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş ise yaptığı konuşmada, "Her yıl 16 Haziranda icra edilen anma ve kutlama programındaki amacımız büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilkelerine bağlı ve milli birliği geliştirmek, milli değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından günün anlam ve önemine dair yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından Efe'lerin gösterileri büyük bir beğeni ile izlendi. Son olarak şehitler anısına mevlit okunarak dua edildi ve davetlilere ikramlarda bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Sultanhisar, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Malgaç Köprüsü Direnişinin 107. Yılı Anıldı - Son Dakika

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