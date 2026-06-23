Minik ressamların eserleri beğeni topladı - Son Dakika
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Minik ressamların eserleri beğeni topladı

Minik ressamların eserleri beğeni topladı
23.06.2026 10:21  Güncelleme: 10:23
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Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi resim kursu öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları eserleri Yıl Sonu Resim Sergisi’nde sanatseverlerle buluşturdu.

Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren resim kursunun öğrencileri, hazırladıkları eserleri Yıl Sonu Resim Sergisi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu. Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışı, öğrenciler, veliler ve davetlilerin yoğun katılımıyla yapıldı.

Serginin açılışına katılan Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, öğrencilerin eserlerini tek tek inceleyerek genç ressamlarla sohbet etti. Çocukların sanata olan ilgisi, ortaya koydukları özgün çalışmalar ve yıl içerisinde gösterdikleri gelişimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

"İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'ndeki resim kursumuzun yıl sonu sergisininin açılışını yaptık. Öğrencilerimiz yıl boyunca, hayallerini kalemlerinin ucuna aktarmışlar. Çok güzel, çok başarılı tablolar ortaya çıkarmış. Hepsini tebrik ederim."

Öğretmen Nurcan Şimşek'in rehberliğinde eğitim alan öğrenciler, farklı tekniklerle hazırladıkları eserleri sergilemenin gururunu ve heyecanını yaşadı. Ziyaretçilerden büyük beğeni toplayan çalışmalar, genç yeteneklerin hayal gücünü ve emeklerini gözler önüne serdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Minik ressamların eserleri beğeni topladı - Son Dakika

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