maNga sahne performansıyla meydanda toplanan binlerce müzikseveri bir kez daha kendisine hayran bırakırken konseri izleyenler bir an olsun yerinde duramadı.

Kaynak: İHA

Bağcılar, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › MaNga Bağcılar'da 80 bin kişiye konser verdi - Son Dakika

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