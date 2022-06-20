MaNga Bağcılar'da 80 bin kişiye konser verdi - Son Dakika
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MaNga Bağcılar'da 80 bin kişiye konser verdi

20.06.2022 00:43

MaNga Bağcılar'da 80 bin kişiye konser verdi Bağcılar'da Gençler MaNga konseriyle çoştu Bağcılar'da gençler, rock müziğin ünlü grubu MaNga ile doyasıya eğlendi.

MaNga Bağcılar'da 80 bin kişiye konser verdi

Bağcılar'da Gençler MaNga konseriyle çoştu

İSTANBUL - Bağcılar'da gençler, rock müziğin ünlü grubu MaNga ile doyasıya eğlendi.

Alternatif rock müziğin sevilen grubu maNga, Bağcılar 15 Temmuz Meydanı'nda konser verdi. Meydanı dolduran 80 bin kişi, MaNga'nın sevilen şarkılarıyla adeta kendinden geçti.

maNga sahne performansıyla meydanda toplanan binlerce müzikseveri bir kez daha kendisine hayran bırakırken konseri izleyenler bir an olsun yerinde duramadı.

Öte yandan Bağcılar Belediyesinin organize ettiği geceye, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir çocuklarıyla birlikte katıldı. Sahneye iki çocuğuyla birlikte çıkan Özdemir, halkı selamladıktan sonra MaNga grubuna çiçek verip selfie çektirdi.

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Kaynak: İHA

Bağcılar, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat MaNga Bağcılar'da 80 bin kişiye konser verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MaNga Bağcılar'da 80 bin kişiye konser verdi - Son Dakika
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