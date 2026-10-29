Manisa Alaşehir'de Cumhuriyet'in ilanının 103. yılı törenle kutlandı - Son Dakika
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Manisa Alaşehir'de Cumhuriyet'in ilanının 103. yılı törenle kutlandı

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Manisa Alaşehir\'de Cumhuriyet\'in ilanının 103. yılı törenle kutlandı
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Manisa Alaşehir\'de Cumhuriyet\'in ilanının 103. yılı törenle kutlandı
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Manisa Alaşehir'de Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü törenle kutlandı. Törende öğrencilerin gösterileri ve halk oyunları alkış alırken, hava sporları ve uzay modelleri alanındaki Avrupa şampiyonlarının gösterileri ilgiyle izlendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü törenle kutlandı. Öğrencilerin gösterileri ve halk oyunlarının renk kattığı programda, hava sporları ve uzay modelleri alanındaki Avrupa şampiyonlarının gösterileri ilgiyle izlendi. Cumhuriyet koşusunda mücadele eden öğrenciler de izleyenlerden alkış aldı.

Alaşehir İlçe Stadı'nda düzenlenen kutlama programına Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Yücel Daş, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program, Kaymakam Ercan Öter, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Yücel Daş ve Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Ercan Öter yaptı.

"Cumhuriyet, ümitsizlikten dirilişe geçişin adıdır"

Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim değişikliği olmadığını vurgulayan Kaymakam Öter, "Esaret zincirlerini paramparça etmiş bir milletin evlatları olarak bu coşkuyu paylaşmak hepimiz için onurların en büyüğüdür. Cumhuriyet sadece bir rejim değişikliği, sadece haritaların veya yönetim şekillerinin yeniden çizilmesi değildir. Cumhuriyet, Türk milletinin tabiatına ve geleneklerine en uygun idare düsturuyla hayat bulmuş, tebaadan vatandaşlığa, ümitsizlikten dirilişe geçişin adıdır" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin gösterileri ve yarışmalar ilgi gördü

Kutlama programı, öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve halk oyunlarıyla devam etti. Öğrencilerin performansları izleyicilerden alkış alırken, hava sporları ve uzay modelleri alanındaki Avrupa şampiyonlarının gösterileri de programın dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen koşuda mücadele eden öğrenciler de izleyenlerin ilgisini çekti. Erkek öğrenciler kategorisinde ikinci olan Yiğit Bahçalı, yarışı tamamlamak için büyük mücadele verirken bitişin ardından yere düştü.

Programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Alaşehir'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları, resmi geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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