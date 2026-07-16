Manisa\'da 15 Temmuz ruhu meydanlara taştı

Manisa'nın Selendi ve Kula ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programlarda şehitler dualarla anıldı, gaziler ziyaret edildi, binlerce vatandaş Türk bayraklarıyla yürüyerek demokrasi nöbeti tuttu.

Manisa'nın Selendi ve Kula ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde şehitler rahmetle anılırken, gazilere minnet duyguları ifade edildi. Gün boyu süren programlarda vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak milli birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Selendi'deki programlara Kaymakam Mücahit Enes Yıldız, Belediye Başkanı Murat Daban, ilçe protokolü, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma etkinlikleri kapsamında ilçe protokolü, Çampınar Mahallesi'nde kabri bulunan Şehit Yaşar Öz'ü ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde edilen dualarla tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Program kapsamında Kaymakam Mücahit Enes Yıldız ve Belediye Başkanı Murat Daban, gaziler Mustafa Kahraman ile Oktay Yuca'yı evlerinde ziyaret ederek fedakarlıkları dolayısıyla teşekkür etti.

Akşam saatlerinde Hükümet Konağı önünden başlayan "İrade Bizim, Zafer Bizim" yürüyüşü, vatandaşların yoğun katılımıyla Demokrasi Meydanı'na kadar devam etti. Meydanda düzenlenen programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kaymakam Mücahit Enes Yıldız ayrıca İlçe Yeni Camii'nde, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı. Gece saat 00.13'te camilerden salaların okunmasının ardından vatandaşlar Demokrasi Meydanı'nda demokrasi nöbeti tuttu.

Kula ilçesinde ise anma programı akşam ezanının ardından Şah Süleyman Camii önünden başladı. Mehteran takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte vatandaşlar Türk bayraklarıyla Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Kent Meydanı'ndaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kıbrıs Gazisi ve Kula Muharip Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Kara ile Kula Kaymakamı Talha Altuntaş günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı. Kaymakam Altuntaş, 15 Temmuz'un millet iradesinin ve bağımsızlık kararlılığının tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andıklarını ifade etti.

Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okunurken, sinevizyon gösterimleriyle 15 Temmuz gecesine ait görüntüler izletildi. Mahalli sanatçı Sami Dinç'in seslendirdiği eserler ile ilahi ve kasideler programa duygu dolu anlar yaşattı. Kula'daki anma programı da saat 00.13'te camilerden okunan salalarla sona erdi.

Her iki ilçede düzenlenen programlara kaymakamlar, belediye başkanları, ilçe protokolü, gaziler, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katılarak 15 Temmuz şehitlerini rahmet, gazileri ise minnetle andı. - MANİSA