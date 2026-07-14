Manisa'da 15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi açıldı - Son Dakika
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Manisa'da 15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi açıldı

Manisa\'da 15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi açıldı
14.07.2026 15:17
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan '15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi', Manisa'da törenle açıldı. 14-16 Temmuz arasında ziyarete açık merkezde VR uygulamaları ve etkileşimli alanlarla darbe gecesi yeniden yaşatılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda hazırlanan "15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi", Manisa'da törenle açıldı. Üç gün boyunca ziyarete açık olacak merkez, sanal gerçeklik uygulamaları ve etkileşimli alanlarıyla 15 Temmuz gecesini ziyaretçilere yeniden yaşatacak.

Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Harputlu, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından dua edildi. Daha sonra protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilerek merkez hizmete açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri ve davetliler, merkezde yer alan deneyim alanlarını gezerek 15 Temmuz gecesini anlatan içerikleri inceledi.

Törende konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 15 Temmuz'un milletin demokrasiye, bağımsızlığına ve devletine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi'nin milli hafızayı canlı tutacak, milli şuuru güçlendirecek ve gelecek nesillere aktaracak önemli bir eğitim ve farkındalık merkezi olacağını" söyledi.

15 Temmuz 2016 gecesinin yalnızca anayasal düzene yönelik bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milletin iradesini, devletin bekasını ve bağımsızlığını hedef alan çok yönlü bir ihanet olduğunu vurgulayan Özkan, o gecenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, devletin kararlı duruşu ve milletin iradesiyle demokrasi zaferine dönüştüğünü ifade etti.

Vali Özkan, merkezde oluşturulan Hafıza Alanı, İrade Alanı, Şehitler Köşesi ve Zafer Alanı'nın ziyaretçilere 15 Temmuz ruhunu hissettireceğini belirterek, özellikle gençlerin yakın tarihi doğru kaynaklardan öğrenmesi ve milli irade bilincinin güçlenmesi açısından merkezin önemli bir işlev üstleneceğini kaydetti.

Etkileşimli deneyim sunuyor

"İrade Bizim, Zafer Bizim!" temasıyla hazırlanan merkezde fotoğraf panoları, dijital gösterimler, video içerikleri, sanal gerçeklik (VR) uygulamaları ve etkileşimli deneyim alanları yer alıyor. Ziyaretçiler, Hafıza Alanı'nda 15 Temmuz gecesini kronolojik akış içerisinde yeniden deneyimlerken, İrade Alanı'nda milletin darbe girişimi karşısındaki kararlı duruşu aktarılıyor.

Şehitler Köşesi'nde 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatırası özel görseller ve video gösterimleriyle yaşatılırken, Zafer Alanı'nda ise milletin demokrasiye sahip çıkarak kazandığı tarihi zafer ile Türkiye'nin güçlü gelecek vizyonu ziyaretçilere sunuluyor.

Çıkış bölümünde yer alan anı defterine duygu ve düşüncelerini yazabilen ziyaretçiler, ortak hafızaya katkıda bulunma imkanı da buluyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan içeriklerin yer aldığı "15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi", 14-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında Manisalıların ziyaretine açık olacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Manisa'da 15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi açıldı - Son Dakika

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