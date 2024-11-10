Manisa'da Atatürk'ün 86. Ölüm Yıldönümü İçin Dev İmza Oluşturuldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Manisa'da Atatürk'ün 86. Ölüm Yıldönümü İçin Dev İmza Oluşturuldu

Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda 1938 vatandaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümü dolayısıyla dev bir imza oluşturdu. Etkinlikte belediye başkanları da yer aldı ve Atatürk'e olan özlem dile getirildi.

10.11.2024 23:48
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Manisa'nın kalbine 1938 kişiden Atatürk imzası

MANİSA - Manisa'da Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesinin öncülüğünde Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümü dolayısıyla şehrin merkezi olan Cumhuriyet Meydanında 1938 vatandaş tarafından Atatürk'ün imzası oluşturuldu. Ortaya çıkan dev imza, dronlar tarafından görüntülendi.

Manisa tarihinde bir ilk yaşanarak şehrin kalbi konumundaki Cumhuriyet Meydanında Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümü dolasıyla 1938 vatandaş tarafından dev bir Atatürk imzası oluşturuldu. İmzanın ortasında ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Özge Arslan, CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Onur Çabuk tarafından Atatürk portresi tutuldu.

Marşlar ve alkışlar eşliğinde oluşturulan dev Atatürk imzasının ardından etkinliğe katılan vatandaşlar belediye başkanlarıyla fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.

"Çok büyük bir özlemle anıyorum"

Düzenlenen etkinlik hakkında bir açıklama yapan Gülşah Durbay, "Ulu önderimizin de dediği gibi 'Büyük ölümlere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir' biz de onun açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimiz bir kez daha söz veriyoruz. Ulu Önderimiz, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, saygıyla, sevgiyle ve çok büyük bir özlemle anıyorum." dedi.

"Bedenen aramızdan ayrılsa da fikirleriyle bizimle birlikte"

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise şunları söyledi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümü. Bedenen aramızdan ayrılsa da her zaman için fikirleri ve görüşleriyle bizimle birliktedir. Manisa'da bir değişim 31 Mart'ta değişti. O değişimin her adımını her yerde görüyoruz. Bugün 10 Kasım'da anma programının ardından Şehzadeler Belediyesi ile yaptığımız bu etkinliğin içinde olmak, hem Manisa için bir ilk olması hem de vatandaşlarımızla birlikte Atamızı anmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Cumhuriyet Atatürk'ün bize en büyük hediyesidir. Onun ilklerine inkılaplarına ve cumhuriyetine sahip çıkmak bizim en öncelikli görevimizdir. Manisa'nın da buna öncülük eden bir il olması ve buna vesile olan biz başkanların da burada olmasını gerçekten çok anlamlı olarak görüyorum. Yaşasın cumhuriyet diyorum.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Manisa'da Atatürk'ün 86. Ölüm Yıldönümü İçin Dev İmza Oluşturuldu - Son Dakika

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