Manisa'da Engelliler Haftası farkındalık etkinlikleriyle kutlanıyor - Son Dakika
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Manisa'da Engelliler Haftası farkındalık etkinlikleriyle kutlanıyor

10.05.2022 14:56
Manisa'da Engelliler Haftası farkındalık etkinlikleriyle kutlanıyor

Manisa'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle başladı.

Manisa'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle başladı.

Manisa Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlikler kapsamında engelliler ve ailelerinin yanı sıra Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy'un katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na bando eşliğinde yürüyen grup, anıta çelenk sundu.

Yunusemre Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde kurulan mehter takımı, Manisa Gündüzlü ve Aile Yaşam Merkezi, Akhisar Rehabilitasyon ve Aile Yaşam Merkezi, Şehzadeler Karaağaçlı Yaşam Merkezi gösteriler gerçekleştirdi.

Vali Karadeniz ve protokol üyeleri tören sonrası engellilerle fotoğraf çektirdi.

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Engelliler Haftası, Karadeniz, Manisa, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Manisa'da Engelliler Haftası farkındalık etkinlikleriyle kutlanıyor - Son Dakika


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