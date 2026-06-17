Manisa'dan KKTC'ye kardeşlik köprüsü - Son Dakika
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Manisa'dan KKTC'ye kardeşlik köprüsü

Manisa\'dan KKTC\'ye kardeşlik köprüsü
17.06.2026 15:10  Güncelleme: 15:13
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Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 48. Güzelyurt Portakal Festivali'ne katılarak kardeş şehir ilişkilerini geliştirdi, mevcut iş birliklerini değerlendirdi ve yeni ortak projeler için görüş alışverişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 48. Güzelyurt Portakal Festivali'ne katılarak kardeş şehir ilişkilerini güçlendirdi. Festival kapsamında iki belediye arasındaki mevcut iş birlikleri değerlendirilirken, yeni ortak projeler için de görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti, kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 48. Güzelyurt Portakal Festivali'ne katıldı. Festival kapsamında gerçekleştirilen programlarda yer alan heyet, Güzelyurt Belediyesi yetkilileriyle bir araya gelerek mevcut iş birliklerini değerlendirdi ve gelecekte hayata geçirilebilecek ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fırat Honaz, Hasan Levent, Faruk Östlüer, Çağrı Oğuzalp Coşkun, Uğur Doğan, Ramis Işık, Mustafa Olgun ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çağırıcı ve Kadir Emin Alpözen'den oluşan heyet, 15-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 48. Güzelyurt Portakal Festivali'ne katıldı.

Geniş katılımla gerçekleştirilen festivalin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti de açılış programı ile festival kapsamında düzenlenen etkinliklerde yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Güzelyurt Belediyesi arasında uzun yıllardır devam eden kardeş şehir ilişkileri, karşılıklı ziyaretler ve ortak çalışmalarla güçlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen GÜZ-MEK Projesi ile iki belediye arasındaki iş birliği farklı alanlarda desteklenirken, kültürel ve sosyal bağların geliştirilmesine yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Projenin, Manisa ile Güzelyurt arasındaki dostluk ve dayanışmanın önemli göstergelerinden biri olduğu belirtilirken, taraflar mevcut iş birliklerinin daha da geliştirilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Kardeş şehir ilişkilerinin önemli bir yansıması olarak Güzelyurt Belediyesi heyeti de geçtiğimiz aylarda düzenlenen 486. Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında Manisa'da ağırlanmıştı. Karşılıklı ziyaretlerle güçlenen ilişkiler sayesinde iki belediye arasındaki iletişim daha da pekişirken, ortak projelerin artırılması yönündeki çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Bir hafta sürecek 48. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerin yanı sıra konserler, gösteriler ve çeşitli organizasyonlar gerçekleştirilecek. Festivalin, bölgenin önemli tarımsal değerlerinden biri olan narenciyenin tanıtımına katkı sağlamasının yanı sıra kardeşlik ve dayanışma bağlarını da güçlendirmesi hedefleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Manisa'dan KKTC'ye kardeşlik köprüsü - Son Dakika

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