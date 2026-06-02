Manisa Kültür Yolu Festivali Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Kültür Yolu Festivali Coşkusu

Manisa Kültür Yolu Festivali Coşkusu
02.06.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Festivalin üçüncü gününde genç yetenekler sahne aldı, atölyeler ve etkinlikler büyük ilgi gördü.

Manisa Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde genç sesler sahne alırken, geleneksel sanat atölyeleri, kültürel miras etkinlikleri ve çocuklara yönelik programlar büyük ilgi gördü. Şehrin dört bir yanında düzenlenen etkinlikler, Manisalılara sanat ve tarihle iç içe unutulmaz bir gün yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali, üçüncü gününde de birbirinden renkli etkinliklerle sanatseverleri buluşturdu. Konserlerden atölyelere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen programlar, Manisa'nın farklı noktalarında yoğun katılımla takip edildi.

Festival kapsamında Manisa İl Halk Kütüphanesi'nde sahne alan Şef Arcan Aydınlı yönetimindeki Manisa Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu, seslendirdiği eserlerle dinleyicilerden tam not aldı. Genç müzisyenlerin performansı festivalin öne çıkan etkinlikleri arasında yer aldı.

Festivalin kültürel miras temalı etkinlikleri de büyük ilgi gördü. Katı' Atölyesi'nde katılımcılar, Türk süsleme sanatlarının önemli örneklerinden biri olan katı sanatını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Sikke Basım Atölyesi'nde ise geçmişte önemli bir darphane kenti olan Alaşehir'in antik dönemdeki adı olan Philadelphia'nın darphane geleneği yeniden canlandırıldı. Katılımcılar, Roma döneminde basılan sikkelerden ilham alınarak hazırlanan modeller üzerinden kendi sikkelerini basarak tarihe yolculuk yaptı.

Manisa İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Ben Kimim?" söyleşisinde yazar Nilgün Hökenek Ürkmez, gençlik dönemi, kimlik arayışı ve bireyin çevresiyle kurduğu ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Festival kapsamında düzenlenen "Dostluğa ve Kardeşliğe Açılan Pencere; Philadelphia" konferansında ise Alaşehir'in tarihi ve kültürel geçmişi ele alındı. Aynı çerçevede gerçekleştirilen "Philadelphia'dan Alaşehir'e: Kültürel Mirasın İzinde" video gösterimi de ziyaretçilerden ilgi gördü.

Çocuklar için hazırlanan etkinlikler de festival coşkusuna renk kattı. Manisa Müzesi Çocuk Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen "Kültür Koruyucuları" etkinliğinde çocuklara kültürel mirasın korunmasının önemi anlatıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen etkinlikte minikler, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına yönelik bilinç kazandı.

Manisa İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen Drama Atölyesi'nde ise çocuklar kitaplar ve hikayeler eşliğinde drama çalışmaları gerçekleştirdi. Çağdaş Drama Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte katılımcılar hem eğlendi hem de hayal güçlerini geliştirme imkanı buldu.

Manisa Kültür Yolu Festivali, kültür, sanat ve tarihi bir araya getiren etkinlikleriyle kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmaya devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Manisa, Çocuk, Miras, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Manisa Kültür Yolu Festivali Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında 8 bin TL için tarih verildi Altında 8 bin TL için tarih verildi
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar 2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı Acil kodlu uyarı yapıldı Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı! Acil kodlu uyarı yapıldı
Transfer bitti denmişti Dortmund’dan Guirassy için açıklama Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 12:37:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Manisa Kültür Yolu Festivali Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.