Manisa Kültür Yolu Festivali Sefo ile Finale Ulaştı

Manisa Kültür Yolu Festivali, ünlü rap sanatçısı Sefo'nun sahne aldığı kapanış konseriyle sona erdi. Binlerce kişinin doldurduğu konser alanında festival coşkusu zirveye çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali, dokuzuncu ve son gününde rap müziğin sevilen ismi Sefo'nun konseriyle final yaptı. Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda gerçekleştirilen kapanış konserine binlerce vatandaş katılarak festivalin son gecesinde unutulmaz anlar yaşadı.

Festival alanını dolduran müzikseverler, Sefo'nun seslendirdiği birbirinden sevilen şarkılarla doyasıya eğlendi. Konser boyunca sahnede yüksek enerjisiyle dikkat çeken sanatçı, özellikle milyonlarca dinlenmeye ulaşan 'Bilmem mi' adlı parçasıyla hayranlarına coşkulu anlar yaşattı. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Manisalılar, festival finaline yakışan bir atmosfer oluşturdu.

Gecenin en özel anlarından biri ise A Milli Futbol Takımı için hazırlanan 'Türkiye'm' şarkısının seslendirilmesi oldu. Festival ziyaretçileri, milli duyguların ön plana çıktığı parçaya büyük ilgi gösterirken, konser alanında duygu dolu ve coşkulu anlar yaşandı.

Sefo, enerjik sahne performansı ve geniş repertuvarıyla Manisa Kültür Yolu Festivali'nin kapanış gecesine damga vururken, festival boyunca farklı müzik türlerinden sanatçıları ağırlayan Perşembe Pazarı Otopark Alanı da son günde binlerce kişiyi aynı sahnede buluşturdu.

Dokuz gün boyunca konserlerden tiyatro gösterilerine, geleneksel sanat atölyelerinden söyleşilere, çocuk etkinliklerinden gastronomi duraklarına kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan Manisa Kültür Yolu Festivali, Sefo konseriyle görkemli bir şekilde sona erdi. - MANİSA