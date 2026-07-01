İHA\'nın objektifi ödül getirdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Ulusal Manisa Mesir Fotoğrafçılar Maratonu'nda İhlas Haber Ajansı (İHA) Manisa Muhabiri Aykut Yeniçağ, çektiği kareyle ikincilik ödülüne layık görüldü. 18 ilden 138 fotoğrafçının katıldığı yarışmada dereceye giren eserler ödüllendirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 487. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen 2. Ulusal Manisa Mesir Fotoğrafçılar Maratonu'nun ödül töreni ve sergi açılışı gerçekleştirildi. Yarışmada İhlas Haber Ajansı (İHA) Manisa Muhabiri Aykut Yeniçağ, çektiği fotoğrafla ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Fatih Sergi Salonu'nda düzenlenen ödül törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Erk Kayabaş, daire başkanları, Manisa Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Nazmi Çaykara ile çok sayıda fotoğraf sanatçısı katıldı.

Bu yıl 18 ilden 138 fotoğraf sanatçısının katıldığı maratonda, festival süresince çekilen toplam 727 fotoğraf jüri tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda 39 eser ödüle layık görüldü. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri düzenlenen törenle takdim edilirken, ödül alan fotoğrafların yer aldığı serginin de açılışı gerçekleştirildi.

Yarışmada ikincilik ödülünü kazanan İHA Manisa Muhabiri Aykut Yeniçağ, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yeniçağ, "Uluslararası Mesir Fotoğraf Yarışması'nda ikincilik ödülüne layık görülmek beni çok mutlu etti. Çektiğimiz fotoğraflarla Manisa'nın arşivine bir hatıra kazandırmış olduk. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'na da böyle bir yarışmaya öncülük ettiği için teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmada birincilik ödülünü kazanan Nesibe Akkuş da yaklaşık 10 yıldır fotoğrafçılıkla ilgilendiğini belirterek, fotoğrafının birincilikle ödüllendirilmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ise Mesir Festivali'nin kentin en önemli kültürel miraslarından biri olduğunu belirterek, fotoğraf yarışmasının festivalin unutulmaz anlarını ölümsüzleştirdiğini söyledi. Deste, yarışmaya katkı sağlayan tüm fotoğraf sanatçılarına ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA