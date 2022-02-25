Manisa Mesir Macunu Festivali salgın nedeniyle bu yıl da yapılmayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa Mesir Macunu Festivali salgın nedeniyle bu yıl da yapılmayacak

25.02.2022 17:04
Manisa Mesir Macunu Festivali salgın nedeniyle bu yıl da yapılmayacak

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ötürü bu yıl da düzenlenmeyecek.

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ötürü bu yıl da düzenlenmeyecek.

Festival komitesinden yapılan açıklamada, en son 479'uncusu 2019 yılında yapılan Manisa Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nin, 2020 ve 2021'de Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

"Türkiye ve Manisa için önemli olan köklü festivalin özü bozulmadan gelecek nesillere aktarılmasına" büyük önem verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ortaya çıkış gayesi sağlık olan bir geleneği yaşatırken bir kişinin bile hastalanmasına ortam hazırlamış olmak kesinlikle isteyeceğimiz bir durum değildir. Bu sebeplerden dolayı 2022 yılında kutlayacağımız düşüncesi ile tüm hazırlık ve planlamasına başladığımız, fakat bulaş riski hala çok yüksek seyreden Kovid-19 etkilerinin devam etmesinden dolayı Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin gerçekleştirilmesi mümkün görülmemektedir. Halkımızın sağlığının her şeyden önce geldiği düşüncesi ile hastalığın yayılmasına sebep olabilecek bir ortam oluşturulmaması adına, alınan bu kararı halkımızın mazur görmesini bekliyoruz."

YORUMLAR
500
Potada şampiyon Salihli Cesur Yıldızlar oldu Potada şampiyon Salihli Cesur Yıldızlar oldu Vali Karadeniz, milli takıma seçilen satranç sporcularını ağırladı Vali Karadeniz, milli takıma seçilen satranç sporcularını ağırladı

Mesir Macunu Festivali, Festival, Türkiye, Manisa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Manisa Mesir Macunu Festivali salgın nedeniyle bu yıl da yapılmayacak - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
16:38 Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu! Cesedi bulan erkek arkadaşı serbest kaldı
16:37 Kim bu Ukraynalı Neonaziler, ordudaki güçleri ne? Onları neden hiç duymadık?
16:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?
16:34 50 çocuk vardı! Rusya saldırının ikinci gününde yetimhaneyi füzelerle vurdu
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
16:23 AB, Putin ve Lavron'a yaptırım kararı aldı
16:11 Zelenskiy'e bir destek mesajı da Şahan Gökbakar'dan geldi!
16:07 Gökçe Bahadır bugün evleniyor! Emir Ersoy davul zurna ile kız istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 17:11:09. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Mesir Macunu Festivali salgın nedeniyle bu yıl da yapılmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement