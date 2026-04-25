Manisa\'nın lezzet mirası masaya yatırıldı

Manisa 486. Uluslararası Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Antik Çağ'dan Saray Mutfağına Manisa Gastronomisi: Bu Toprakların Sofra Kültürü ve Üretim Geleneği" söyleşisi, tarih ve lezzet meraklılarını bir araya getirdi. Manisa'nın binlerce yıllık mutfak kültürünün ele alındığı etkinlikte, kentin gastronomi turizmindeki geleceği konuşuldu.

Seyahat yazarı ve fotoğrafçı Seymen Bozaslan'ın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşiye; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gıda Mühendisi ve Arkeolog Ahmet Uhri ile Mutfak Araştırmacısı ve Turizmci Müjde Tönbekici konuşmacı olarak katıldı. Söyleşide, Manisa'nın antik dönemden Osmanlı saray mutfağına uzanan zengin yemek birikimi, üretim gelenekleri ve şifa odaklı beslenme kültürü detaylıca ele alındı.

Manisa'nın gastronomi potansiyelini markalaştırmak istediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şu ifadeleri kullandı: "Manisa, sadece tarihi yapılarıyla değil, aynı zamanda mutfak kültürüyle de ziyaretçileri kendine çeken bir şehir. Göreve geldiğimizden beri bu potansiyelin farkındayız. Gastronomi alanına daha fazla yatırım yapacak, şehrimizin yerel lezzetlerini ulusal ve uluslararası turizmin odak noktası haline getireceğiz."

Başkan Besim Dutlulu, kentin coğrafi yapısının tarım ve gastronomi için eşsiz bir avantaj sunduğunu belirterek, Mesir Macunu'nun şehrin hem kültürel hem de manevi kimliğinde stratejik bir yere sahip olduğunu vurguladı. Mesir'in sadece festival dönemine sıkışmış bir öğe olmadığını ifade eden Dutlulu, bu şifalı mirasın Manisa'nın global tanıtımındaki en güçlü turizm değeri olduğunu dile getirdi.

Alanında uzman konuşmacıların katılımıyla gerçekleşen söyleşide; yerel ürünlerin korunması ve geleceğe aktarılması, coğrafi işaretli değerlerin gastronomi turizmine katkısı, geleneksel tariflerin modern mutfak teknikleriyle buluşması, yerel üreticilerin gastronomi ekosistemindeki rolü gibi kritik başlıklar değerlendirildi.

Manisa'nın üretim kültürünün sürdürülebilirliği üzerine yapılan analizlerle sona eren söyleşi, katılımcılardan büyük beğeni topladı. - MANİSA