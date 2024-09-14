Mansur Yavaş, Sakarya Zaferi Kutlamalarında Önemli Mesajlar Verdi

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Mansur Yavaş, Polatlı'daki Sakarya Zaferi kutlamalarına katıldı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı'da düzenlenen Sakarya Zaferi kutlamalarına katıldı. Yavaş, Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemine dikkat çekerek, zaferin Türk milletinin direnişinin ve kahramanlığının simgesi olduğunu vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı ilçesindeki bağımsızlık mücadelesi örneği olan Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

Sevilen sanatçı Sefo'nun konseri öncesinde coşkulu halka seslenen Yavaş, "Sakarya Meydan Muharebesi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde kritik bir dönüm noktasıdır. 22 gün, 22 gece süren ve dünyanın en kanlı savaşlarından biri olan bu zafer, Haymana ve Polatlı halkının büyük katkısıyla kazanılmıştır. Bu kahramanların torunları olarak sizleri tebrik ediyorum" dedi.

Bazen Sakarya Zaferi'nin Adapazarı'nda kutlandığının sanılmasına dikkat çeken Yavaş, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin tarihi ve önemi yeterince bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş ayrıca, Gordion'un UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesinin ardından bölgenin turizm açısından daha da önem kazanacağını belirtti. Polatlı'nın milli mücadele rotasında önemli bir yer olduğunu ve bu rotayı tanıtarak bölgeyi hem tarımın hem de kültür turizminin merkezi haline getireceklerini ifade etti.

Gençlere de seslenen Yavaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine emanet ettiği Cumhuriyet'in sonsuza dek yaşayacağını vurguladı ve konuşmasını "Ne mutlu Türk'üm diyene" diyerek sonlandırdı.