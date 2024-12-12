Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği ve UNESCO Buluşması'nı Değerlendirdi

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Mansur Yavaş iki gün süren Tarihi Kentler Birliği ve UNESCO Buluşması'nı değerlendirdi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği ve UNESCO Buluşması'na ilişkin, "Tahmin ediyorum buraya gelen bütün belediye başkanlarımız burada aldıkları bilgilerle kendi kentlerinde, beldelerinde neler yapabilecekleri konusunda mutlaka hazırlık yapacaklardır" dedi.

"Tarihi Kentler Birliği ve UNESCO Buluşması", Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı iş birliğiyle düzenlenen programın ikinci gününde, "Somut Olmayan Kültürel Miras ve Yerel Yönetimler" ile "Doğal Miras ve Yerel Yönetimler" başlıklı oturumlar düzenlendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Yavaş, "Özellikle somut olmayan kültür mirası masaya yatırıldı. Ülkemizin bu konudaki zenginliği, neler yapılması gerektiği ve nasıl bir farkındalık oluşturulması gerektiği konusunda özellikle akademisyenlerden ve uygulayıcılardan çok güzel bilgiler aldık. Tahmin ediyorum buraya gelen bütün belediye başkanlarımız burada aldıkları bilgilerle kendi kentlerinde, beldelerinde neler yapabilecekleri konusunda mutlaka hazırlık yapacaklar. İnşallah bizler de kendilerine destek olacağız. Bugün hep beraber bir çalıştay yaptık. Özellikle Kültür Bakanlığının da buraya katılmış olması, somut olmayan kültür mirasına ilişkin yaptıkları tescilleri ve bunların sayısını nasıl arttırabileceğimiz konusunda ortak çalışma yaptık. Olması gereken oldu. İnşallah güzel sonuçlar alacağız" dedi.

"Tarihi Kentler Birliği olarak neler yapabileceğimizi masaya yatıracağız"

Yapılabilecek her şeyi masaya yatıracaklarını belirten Yavaş, "Tarihi Kentler Birliği olarak neler yapabileceğimizi masaya yatıracağız. Tek tek neler yapabileceğiz Tarihi Kentler Birliği olarak ama öncelikle bu çalışmanın nasıl yapılabileceği konusunda güzel açıklamalar yapıldı. Yani bunun Kültür Bakanlığı boyutu var, belediyeler boyutu var, sivil toplum boyutu var, uygulayıcılar boyutu var. Dolayısıyla artık herkesin kendi kafasına göre 'ben yaptım oldu' değil, belli bir düzen içerisinde ve statüye uygun bir şekilde olması gerektiği bugün gayet güzel açıklandı. ve bundan sonra yapılacak başvuruların da özellikle bu sistem içerisinde yapılması gerektiğini gayet güzel anlattı akademisyenler" diye konuştu.