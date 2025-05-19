Manuş Baba Şanlıurfa'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Manuş Baba Şanlıurfa'da hayranları ile buluştu

ŞANLIURFA - Tarih, kültür, turizm ve müzik şehri Şanlıurfa'da hayranları ile buluşan Manuş Baba, unutulmaz bir gece yaşattı.

Kentteki Orpheus Açık Hava Amfi Sahnesi'nde düzenlenen konserde sahne alan Manuş Baba, yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte beğeniyle dinlenen eserlerini seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı, "Bu Havada Gidilmez", "Eteği Belinde", "Haberin Var Mı?" ve "Dönersen Islık Çal" gibi geniş kitlelerce bilinen şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Konser boyunca cep telefonlarının ışıklarıyla şarkılara eşlik eden izleyiciler, renkli görüntüler oluşturdu. Sanatçının performansı izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Tarihi ve kültürel dokusuyla ön plana çıkan Şanlıurfa, bu tür etkinliklerle turizm ve sanat alanındaki potansiyelini de gözler önüne serdi. Şanlıurfa geçtiğimiz ay Unesco Müzik Şehri unvanını almaya hak kazanmıştı.